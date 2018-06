El acusado de emparedar a su mujer en Torrevieja reconoce que la estranguló aunque no intentaba matarla

11/06/2018 - 16:07

El acusado de asesinar a su mujer y emparedar su cadáver en el cuarto de contadores del edificio en el que residían en Torrevieja (Alicante), ha reconocido que la estranguló, pero "no con la intención" de causarle la muerte. Lo ha dicho en la primera sesión del juicio con jurado popular que se ha celebrado este lunes en la Audiencia Provincial.

ALICANTE, 11 (EUROPA PRESS)

Según el relato del ministerio fiscal, entre la madrugada del 12 y el 14 de junio de 2016, el hombre acorraló a su mujer en la terraza de la vivienda de Torrevieja, impidiéndole cualquier posibilidad de huida y tras una pelea la estranguló. Posteriormente, bajó al cuarto de contadores del edificio donde residía la pareja juntos a sus dos hijos de 14 y 8 años, y la emparedó. A ese relato se han adherido la acusación particular, que ejerce la madre de la mujer asesinada, y la que ejerce la Generalitat Valenciana, al juzgarse un delito de violencia contra la mujer.

El fiscal le acusa de un delito de asesinato con la agravante de parentesco por el que solicita 25 años de prisión y que se le prive del derecho a ejercer la patria potestad de sus hijos, así como una condena de alejamiento de sus hijos y su suegra durante diez años.

El acusado, a preguntas del ministerio fiscal, ha reconocido los hechos, aunque ha ofrecido su propio relato, bastante alejado del descrito por esta acusación. Así, ha asegurado que le cogió del cuello y la empujó y que "ahí ella perdió el conocimiento".

Que no lo hizo con el fin de matarla, sino para "defenderme de sus agresiones", ha respondido a preguntas del fiscal. Ha afirmado que no supo que estaba muerta hasta que le tomó el pulso en el cuarto de contadores y que fue entonces cuando, según el acusado, decidió emparedarla porque "no sé lo que me pasaba por la cabeza esos días".

Ha negado en todo momento que fuera premeditado, aunque no ha podido explicar que, pese a que nunca había estado en el cuarto de contadores, sabía perfectamente en qué lugar había un hueco en el que emparedar a su mujer.

Ha señalado, a preguntas del fiscal, qué dejó el cuerpo en el portal para subir a por una ganzúa para abrir la puerta, pese a que la Policía no ha encontrado ninguna huella en la puerta y que el cemento lo obtuvo de una obra cercana y no lo encargó con el teléfono de su hija días antes, tal y como figura en las pruebas periciales.

Tampoco ha sabido explicar, según el fiscal excepto con la intención de montarse una coartada, por qué durante los días que estuvo su mujer emparedada, hizo que sus hijos le enviaran mensajes telefónicos para que volviera.

CAMBIO DE VERSIÓN

El fiscal, que ha incidido en varias ocasiones en que el presunto asesino ha cambiado hasta en cinco ocasiones de versión -hasta que conoció el resultado de la autopsia mantenía que su mujer durante la pelea se había desnucado tras un empujón-, le ha cuestionado sobre la relación sentimental con la víctima, a lo que el acusado ha respondido en varios momentos del interrogatorio que la convivencia era muy difícil, ya que ella era adicta a la cocaína y que allegados le increpaban por la calle porque ella les debía dinero. Además, ha dicho que era una madre pésima que mantenía en el abandono a sus dos hijos.

Una versión que ha sido desmontada según el fiscal, por diferentes testigos entre los que se encuentra la madre de la víctima y sus dos hijos. El acusado admitido que las discusiones eran continuas y la situación insostenible y que ella le dijo se iba a Chile, su país de origen, con sus hijos para quedarse a vivir allí. Un viaje que finalmente realizaron los cuatro. Sí ha negado que esa fuera la razón de la muerte y que él volviera a España con su hijo pequeño para forzar el regreso de su mujer.

Según el relato del fiscal el cuerpo de la víctima se encontró el 17 de agosto de 2016, tras haber sido denunciada su desaparición a mediados de junio por una amiga. El juicio se reanudará mañana con los testigos y se celebrará has el viernes de la próxima semana.