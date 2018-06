La Comunidad un plazo al propietario del Canto del Pico para que proceda a su restauración

11/06/2018 - 16:40

La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Patrimonio, ha dado un plazo al propietario del Palacio del Canto del Pico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), para que "garantice la conservación" del inmueble, que se encuentra "vandalizado".

TORRELODONES, 11 (EUROPA PRESS)

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes de este organismo, que han explicado que la Comunidad ha enviado tres requerimientos al propietario del edificio para que "cumpla con las obligaciones" respecto al mantenimiento y conservación, al tratarse de un BIC.

"No hemos recibido contestación satisfactoria. Presentaron un proyecto de rehabilitación que no se corresponde con las exigencias que tenemos. Ahora estamos intentando que haya un acuerdo por ambas partes y que ellos puedan garantizar la conservación", han indicado.

Según estas fuentes, se requería a los propietarios que el proyecto de rehabilitación "tuviera por objeto" la adopción de medidas para "frenar la ruina del edificio" recuperando las condiciones de "salubridad, estabilidad y ornato".

Además, han solicitado que se procediese a la "restitución de las piezas sacadas del inmueble". En este sentido, han indicado que el propietario alegó con "fotos" que las piezas que se llevaron del edificio se encuentran en su casa para "evitar actos vandálicos".

De este modo, han explicado que lo que se ha solicitado a los dueños del Palacio es lo que "la ley establece". No obstante, han señalado que el plazo que les han dado para que procedan a la recuperación del inmueble es "flexible" y que si "no cumplen" se procedería a la apertura de un "expediente sancionador".

"Intentamos ser muy flexibles. No hay un plazo estipulado. La sanción sería las últimas de las medidas", han añadido. Desde la Dirección General de Patrimonio han aclarado, no obstante, que la propiedad del Palacio "ha tomado medidas" para que el edificio no fuese vandalizado ni ocupado.

"VANDALIZADO" Y CON "BASTANTE RIESGO"

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Torrelodones, Elena Birrun, ha indicado que el edificio además de estar "vandalizado" presenta "bastante riesgo".

"El Palacio está completamente destrozado y vandalizado. No queda nada de lo que teóricamente existía de arte inventariado. Está vandalizado y con bastante riesgo. En la última visita, el técnico no nos dejó ni asomarnos al mirador. Ha sido la directora General de Patrimonio la que ha tomado cartas en el asunto", ha resaltado.

"Se les pide que al ser BIC, están obligados a condiciones de mantenimiento y conservación. La propiedad dice que no puede hacer frente a conservación mínima y la Dirección General les dice que planteen la transmisión. La propiedad actual no termina de cerrar transmisiones y de ajustar los precios a la realidad actual de ese inmueble", ha relatado.

La regidora ha explicado que en el Ayuntamiento además se creó una Comisión de Cultura en la que estaban representados todos los grupos políticos y los miembros del consejo, por lo que "hace más de un año" realizaron una visita de inspección con la Directora General de Patrimonio, Paloma Sobrini.

"A raíz de esa visita, la Dirección General comenzó con los requerimientos. La propiedad ha ido allí a verse con los técnicos, pero no han sido reuniones productivas", ha concluido.