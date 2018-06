La eurodiputada Tania González se postula como la nueva secretaria general de Podemos Avilés

11/06/2018 - 17:01

La eurodiputada, Tania González, se postula como la nueva secretaria general de Podemos Avilés, que han iniciado sus primarias este lunes. "Nunca se sabe, siempre hay sorpresas, pero hay que agradecer a los compañeros que haya unas primarias en Avilés, con consenso en un proyecto común, y estas primarias son un ejemplo de cooperación y no de competición", ha señalado la eurodiputada.

AVILÉS, 11 (EUROPA PRESS)

Podemos ha arrancado en Avilés este lunes su proceso de elecciones primarias a la secretaría general del partido de cara a las elecciones municipales del año 2019. Los afiliados, verificando su DNI, podrán realizar las votaciones hasta el 18 de junio, aunque la candidatura encabezada por Tania González, es la única que se ha presentado en el inicio de este proceso.

Después de la elección de la nueva secretaria general de Podemos Avilés, en el mes de Julio se formará un Plenario, que contará con diversos grupos de trabajo con áreas específicas, y que preparará la candidatura, que se presentará a la alcaldía de Avilés en las próximas elecciones municipales. " El objetivo principal es presentar una candidatura ciudadana, abierta a los ciudadanos y asociaciones, con una confluencia social, para sumar a Avilés a ciudad de referencia del cambio a partir del 2019", ha explicado Tania González.

Cuestionada sobre la posibilidad de que sea la cabeza de lista en las elecciones municipales del 2019, la eurodiputada no lo ha descartado. "Los estatutos no impiden que la secretaria general sea cabeza de lista a las elecciones municipales, así que no habría problema, pero nuestro objetivo es impulsar una candidatura ciudadana y paso a paso luego veremos las responsabilidades de cada uno".

A pesar de que Tania González no tiene rivales en la carrera por la secretaría general del partido en Avilés, la candidata ha pedido participación en estas primarias. "Pedimos a los inscritos su respaldo con su voto, y que participen en estas primarias el máximo de gente posible".

MEJOR SOTERRAMIENTO QUE RONDA NORTE

Por último, la candidata a la secretaría general de Podemos Avilés, se ha referido en el acto de arranque de estas primarias en su partido, a la polémica de los protocolos firmados con Principado y Fomento, para el soterramiento de las vías y la construcción de la Ronda Norte.

"La última propuesta de Balbín, bajo nuestro punto de vista es la mejor, porque es más sostenible con el entorno del centro y también del Centro Niemeyer, genera menos contaminación, y consideramos que tiene muchas ventajas frente a la Ronda Norte, y estas infraestructuras van a marcar el futuro de la ciudad de Avilés, y por lo tanto es el momento de elegir la mejor, y para nosotros el doble soterramiento de vías y carretera, es lo ideal", ha finalizado Tania González.