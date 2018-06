Francesc Sànchez (CDC) niega responsabilidad en donaciones a fundaciones investigadas por el 3%

11/06/2018 - 17:28

El abogado y excoordinador de régimen interno de CDC, Francesc Sànchez, ha negado este lunes responsabilidad en las donaciones a fundaciones afines al partido que investiga la Audiencia Nacional a raíz del conocido como caso 3%.

"Yo no he llevado nunca las donaciones de este partido ni de ningún otro. Mi responsabilidad ha sido llevar la comunicación del partido y la parte más jurídica del mismo", por lo que no ha dado explicaciones ante el juez sobre donaciones, ha afirmado en declaraciones a los medios tras declarar ante el Juzgado Central de Instrucción 5.

Este juzgado ha tomado declaración este lunes a antiguos responsables económicos de CDC, que han admitido ante el juez José de la Mata que no había ningún tipo de filtro a la hora de controlar las donaciones que recibían las fundaciones del partido, CatDem y Fòrum.

Sànchez ha explicado que ha respondido "a todo el que ha querido preguntar algo en relación con este proceso" y que se encuentra tranquilo al haber podido dar su versión de los hechos investigados.

Concretamente, se investiga si las donaciones de empresas a estas fundaciones acababan en las arcas del partido a cambio de concesiones de obra pública en Catalunya.

Sànchez también ha reivindicado que los extesoreros de CDC Andreu Viloca y Daniel Osàcar, investigados en la causa, "habían hecho las cosas correctamente" en su etapa de responsabilidad en la formación.