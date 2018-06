Rajoy asegura que no intervendrá más que "lo justo" en el Congreso y algunos dirigentes llaman a una candidatura única

Feijóo, que parte como uno de los mejores posicionados para liderar el PP si da el paso, cree que "no pasa nada" si hay más de un aspirante

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha arrancado la maquinaria interna para elegir a la persona que sucederá a Mariano Rajoy al frente del partido tras más de una década de liderazgo del ya expresidente del Gobierno. Y lo ha hecho fijando plazos cortos para superar en el menor tiempo posible, como así lo dijo el todavía máximo dirigente popular, este periodo de transición.

Ante la Junta Directiva Nacional de este lunes, que ha fijado el plazo de entre el 18 y el 20 para presentar las candidaturas con al menos cien avales de militantes, Rajoy ha advertido que no ejercerá "tutelas" en el proceso interno y ha asegurado que de él solo se puede esperar "respeto absoluto"; eso sí, ha precisado que dada la interinidad, actuará con "prudencia" e intervendrá "lo justo".

Rajoy, sucesor de José María Aznar, ha querido dejar claro que él no tiene "sucesores, ni delfines" y que no va a "señalar a nadie" para que lo sustituya al frente. "Gane quien gane, al día siguiente deberá contar con sus rivales si los hubiera, porque necesitará de la experiencia de todos para recuperar ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno", ha avisado, con todo, el exjefe del Ejecutivo.

Mariano Rajoy ha agregado que de él pueden esperar "respeto absoluto" a la decisión que adopten. "Ni señalaré a nadie con el dedo, ni vetaré a nadie, ni influiré o condicionaré", ha dicho, sobre lo que él sostuvo que tiene que ser una libre elección en un partido "adulto y capaz" de actuar sin ningún tipo de "tutela".

De hecho, ha insistido en que él no puede hacer distingos porque en todos ha encontrado una "lealtad inquebrantable", pero ha precisado que ello no quiere decir que no vaya a estar presente, ya que estará ahí hasta que se elija un nuevo presidente. Tampoco hará cambios en los portavoces y direcciones de los grupos del Congreso y Senado, ya que deja esa labor para la persona que lo suceda.

Rajoy ha explicado la necesidad de otorgar "certidumbre y seguridad" y de ahí que la convocatoria se haga en fechas próximas. "Nuestros compañeros tienen que contar cuanto antes con un presidente", ha remarcado el dirigente popular, quien ha considerado que en septiembre, con la reapertura del curso político, el PP tiene que estar "en perfecto estado de revista".

PIDEN CANDIDATURA DE UNIDAD

Mientras Rajoy ha asegurado que se abstendrá de señalar un sucesor, varias voces de dirigentes del partido apuestan por que haya una candidatura de unidad en el Congreso. Aunque todos coinciden en que después del cónclave es preciso cerrar filas en torno al líder, Feijóo defiende esta tesis pero le quita hierro a que haya varios aspirantes y recuerda que él mismo ganó en la sucesión de Manuel Fraga frente a otras candidaturas.

Una de las voces más significativas a favor de un candidato pactado ha sido el presidente del PP de Andalucía (PP-A), Juanma Moreno, quien no ha desvelado ningún nombre, pero ha afirmado que prefiere uno "de consenso".

Eso sí, ha asegurado que está "garantizado un buen futuro para el PP" y, preguntado por los nombres que están en las quinielas --Alberto Núñez Feijóo, Soraya Sáez de Santamaría y María Dolores de Cospedal-- ha dicho que "le gustan todos" porque "todos tienen una experiencia importante en la gestión y en la política".

Además, los presidentes del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, y de la Región de Murcia, Fernando López Miras, consideran que lo más positivo para su partido sería que hubiese una única candidatura teniendo en cuenta, en palabras del dirigente catalán, que solo queda un año para las elecciones municipales, la mayoría de autonómicas, y europeas. Con todo, tampoco temen a que haya varios candidatos.

QUITAN HIERRO A QUE HAYA VARIOS ASPIRANTES

Mientras, el exministro de Asuntos Exteriores y diputado del PP, José Manuel García Margallo, ha quitado hierro a que haya varios aspirantes y, en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, ha dicho que no le "asusta" esa situación, si bien pide que se debatan proyectos y "no fulanismos".

El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se sitúa en las 'quinielas' como uno de los líderes mejor posicionados para suceder a Rajoy, ha considerado que "no pasa nada" por que haya más de un candidato y recordó, a su salida de la Junta Directiva Nacional del PP, que él mismo logró suceder a Manuel Fraga en un Congreso regional con tres aspirantes.

Feijóo ha asegurado que no desvelará su decisión por lo menos hasta el 18 de junio, cuando se abra el plazo oficial para postularse a la Presidencia del partido. Al respecto, ha apelado a su "doble" condición de militante del PP y de presidente de la Xunta para asegurar que tomará una determinación con "responsabilidad".

En la carrera sucesoria también suena la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, quien ha dado a entender este lunes que ya ha tomado una decisión sobre su eventual candidatura, pero ha optado por no desvelarla todavía y se ha limitado a recalcar que este es un momento importante en el que se requiere "compromiso" y "hacer las cosas con rigor, seriedad y responsabilidad".

Por su parte, el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tampoco se ha descartado como posible candidato, si bien ha admitido que "siempre es bueno que haya una candidatura única". Dicho esto, agregó que no pasaría "nada" si se presentan varias.

Además, la diputada de Castilla-La Mancha Lola Merino ha considerado que "no habría ningún problema" en que el PP llegue a su congreso con varias candidaturas. "Si hay una candidatura, hay una candidatura, pero si hay varias, también es democrático, así que no habría ningún problema", ha sentenciado la manchega.

En la jornada de este lunes también se ha pronunciado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, quien ha evitado posicionarse a favor de alguno de los nombres que han surgido. Eso sí, sobre Feijóo, Santamaría y Cospedal ha dicho que ellos y otros "tantos" merecen el premio a la excelencia.

VOCES EN GALICIA

Paralelamente, en Galicia, los conselleiros de Facenda, Valeriano Martínez, y de Infraestruturas, Ethel Vázquez, han rechazado posicionarse sobre la posibilidad de que Feijóo opte a liderar el PP nacional. "No somos portavoces de decisiones personales", zanjaron.

La viceportavoz del PP gallego --que ha ofrecido la rueda de prensa del grupo parlamentario debido a que el portavoz estaba en Madrid--, Paula Prado, ha considerado positivo que haya más de una candidatura en el Congreso Extraordinario. "Cuantas más candidaturas haya, mejor; más democrático", ha subrayado.