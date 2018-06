El alcalde de Villanueva (Zamora) abandona el Partido Popular "por la cruz de la corrupción" y "el desprecio" de Maíllo

11/06/2018 - 17:47

El alcalde de la localidad zamorana de Villanueva del Campo, Manuel Valerio Febrero López, ha solicitado la baja del Partido Popular tras tres décadas de militancia por estar "harto de cargar con la cruz de la corrupción" y por lo que él considera "desprecios" que ha recibido por parte del expresidente del PP de Zamora, Fernando Martínez-Maíllo.

ZAMORA, 11 (EUROPA PRESS)

Febrero López ha informado de su decisión a los vecinos a través de una carta abierta en la que ha explicado que el paso "ha sido duro y doloroso, pero supone una decisión política e irrevocable".

En esta carta, además, ha incidido en que su ideología "no ha cambiado" pero sí la relación mantenida con diferentes cargos, entre los que se encontraría el coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo.

"Uno de los motivos es la marginación y discriminación que ha sufrido Villanueva del Campo con el anterior presidente del Partido Popular de Zamora, Fernando Martínez-Maíllo, al igual que su desprecio hacia mi persona, haciendo que me sienta dolido e impotente por el trato que han recibido mis vecinos", ha señalado.

Además, Febrero López ha apuntado a la corrupción como otro de los grandes motivos de su decisión de abandonar el Partido Popular. "Como afiliado que he sido desde 1989, no tengo por qué llevar presuntamente una cruz en la espalda que diga corrupto, ya que tras 29 años de alcalde no he tenido ningún atisbo de corrupción, ni lo tendré, lo que hace que me sienta muy orgulloso", ha añadido.

El alcalde, por último, ha señalado que ha sido clave para tomar su decisión "el rumbo que está tomando la política nacional" la "poca sintonía con las actuaciones unilaterales que se han tomado en la provincia" desde el PP de Zamora.