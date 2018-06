Los sindicatos cifran en un 80% el seguimiento de la huelga en la Agencia de Servicio Sociales y Dependencia

11/06/2018 - 18:38

Los sindicatos CCOO, UGT y CGT han cifrado en un 80 por ciento el seguimiento de la huelga indefinida convocada desde este lunes entre la plantilla de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), y con la que se retoman las acciones de protesta "contra la desigualdad laboral, salarial y la pérdida de derechos que padece desde hace ocho años".

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

Fuentes de UGT ha informado de que esta huelga, que también cuenta con el apoyo del sindicato UITA, ha sido secundada "por alrededor del 80% de la plantilla" en las delegaciones provinciales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

En cuanto a los paros en el Servicio de Teleasistencia --convocados de 12,00 a 16,00 y de 19,00 a 23,00 horas--, se estima que han sido "de un 60% en Málaga y de un 50% en Sevilla", y "se espera que sean superiores por la tarde", precisan estas mismas fuentes.

Asimismo, la secretaria general de la Sección Sindical de CCOO en Assda, Belén Supervía, ha explicado que este primer día de huelga los afectados han realizado una concentración ante la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, "a la que han asistido unas 180 personas", señala, y el miércoles se celebrará una segunda ante la Delegación de Hacienda en Alberto Lista. Además, el viernes habrá una manifestación desde Plaza Nueva hasta Hacienda.

Hay que recordar que la huelga ha sido convocada ante "la falta de respuesta de la Consejería de Hacienda en relación al primer convenio colectivo de la Assda" y afectará a 1.500 trabajadores de toda Andalucía, según los sindicatos.

Además, lamentan que tras un año y medio de negociación con la Consejería de Igualdad, que concluyó con la firma de un preacuerdo de convenio, este "aún no se ha aplicado a la plantilla de la Assda porque la Consejería de Hacienda y Administración Pública aún no ha definido si lo aprueba o no".

De este modo, las secciones sindicales de CCOO, UGT y CGT protestarán ante lo que consideran una "tomadura de pelo" por parte de las consejerías de Igualdad y de Hacienda.