La actriz Claire Foy ('The Crown') sobre Lisbeth Salander: "Es un personaje muy complejo"

11/06/2018 - 19:15

La actriz británica Claire Foy, protagonista de la serie de Netfilx 'The Crown', ha explicado este lunes sobre el personaje de Lisbeth Salander de la saga 'Millennium': "Es un personaje muy complejo" En declaraciones a Europa Press en su visita a CineEurope 2018, que se celebra en Barcelona hasta el jueves, la actriz ha dicho estar encantada con Salander, la rebelde protagonista femenina de estética punk del novelista Stieg Larson, de la que ha dicho que se trata de un "personaje increíble".

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

Con estreno previsto el 26 de octubre, la cinta 'The Girl In The Spider's Web', que se titulará en castellano 'Lo que no te mata te hace más fuerte', es la adaptación cinematográfica del 'bestseller' internacional de la saga de Stieg Larsson 'Millennium', en una entraga escrita por David Lagercrantz.

"Es sorprendentemente libre en muchos aspectos, e increíblemente restrictiva en muchos otros", ha dicho la actriz sobre Salander, que ha considerado que se trata de un personaje muy complejo, un papel que le encanta asumir.

Ha explicado que para la caracterización de su personaje ha tomado "muchas cosas del libro", y el resultado será una Claire Foy muy distinta a la que sus fans están acostumbrados.

Preguntada sobre el mundo de corrupción y cibermafias que plantea la película, la actriz ha dicho que la película es la ficción de una sociedad que se mira a sí misma y cuestiona sus comportamientos, pero que su vocación es "entretener".

Foy estrenará próximamente junto a Ryan Gosling 'First Man', donde interpretará el papel como mujer del astronauta Neil Armstrong: "Es una historia maravillosa", ha dicho.

La actriz ha detallado que la película, dirigida pro Damien Chazelle --'La la land'-- versará sobre la familia y la historia del astronauta: "Estoy muy honrada. Es algo muy bonito".

PERIODISTA DE INVESTIGACIÓN

El actor islandés afincado en Suecia Sverrir Gudnason, en el papel del periodista Mikael Blomkvist, ha explicado que ha preparado su papel hablando con periodistas: "Es un periodista de investigación, no el tipo de periodista de 'clickbait'. No se queda solo con el titular y escarba para encontrar la verdad".

Ha dicho que trabajar con Claire Foy ha sido genial, especialmente verla buscar su propia voz en el personaje de Lisbeth Salander, y ha dicho sobre la actriz: "Ella es muy inteligente, además de hacerte sentir como en casa".

La holandesa Sylvia Hoeks interpreta el papel de hermana de Lisbeth, una chica joven y sensible, y ha dicho que uno de los mayores retos que ha tenido ha sido "encontrar diferentes maneras de que el personaje parezca el mismo".