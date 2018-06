El Festival Internacional de Cine de Huesca estrena la película documental 'Carrasca'

El 46º Festival Internacional de Cine de Huesca arranca su semana definitiva con el estreno mundial de 'Carrasca', película documental, dirigida por el director zaragozano Alejandro Cortés, que versa sobre la vida de la artista oscense Teresa Ramón. Una obra que presenta "a una mujer en búsqueda de la libertad y liberada, que utiliza las artes plásticas para expresar su vida", según ha explicado el director del certamen oscense Rubén Moreno.

El realizar Alejandro Cortés apuesta por el género documental para retratar la vida de una artista a la que previamente no conocía. "Hice un parón en el camino de dos largometrajes de ficción, porque me encontré con a una mujer y un personaje llena de fuerza. No necesitábamos contratar a ninguna actriz", ha explicado.

De esta forma, el realizador aragonés lleva a la pantalla un testamento vitalista de un artista que vuelve a la vida tras una experiencia cercana a la muerte; la obra no recoge un tiempo concreto sobre su figura, es un repaso del presente al pasado, pero mirando al futuro.

El título de la cinta busca plasmar la esencia del personaje; la carrasca es la forma en la que se denomina en Aragón a las encinas. La carrasca "es fuerte, de lento crecimiento, pero profunda, tan resistente", ha relatado la protagonista, al tiempo que ha mostrado su satisfacción por todo el camino que ha supuesto para ella hacer esta película: "Ha sido una experiencia maravillosa para mí, desconocía cómo funcionaba una producción de cine. Ha sido un aprendizaje interesante y me ha hecho valorar más el trabajo cinematográfico".

Teresa Ramón se muestra vitalista e inconformista a partes iguales; artista y madre, esposa y abuela, que trabajó como profesora y reivindica la libertad a decidir de las mujeres, ha indicado el festival en una nota de prensa.

ALEGATO

"Yo quería ser un chico, pero luego descubrí que es mejor ser mujer; somos más fuertes, más productivas y tenemos mucho más posibilidades de desarrollarnos", ha afirmado Ramón ante la prensa, para lanzar un alegato claro y rotundo a la sociedad.

"Para ser reconocida tienes que hacer cien veces más que un hombre. Ser mujer casada, con hijos, es muy duro porque no ven que tú eres artista; lo que ven es una mujer que va a la compra, lleva a sus hijos al colegio, y la artista permanece oculta, pero yo me iba todas las tardes a pintar a mi estudio y pasaba ahí 5 o 6 horas".

La cinta, que se presenta este martes en el Teatro Olimpia ha obtenido ya su primer reconocimiento, consiguiendo la mención calificadora como 'Película especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género' por el Instituto Nacional de Cine.

TALENTO ARAGONÉS

Nacida en Lupiñén (Huesca) en 1945, Teresa Ramón se distingue por su carácter innovador que le ha llevado a experimentar con todo tipo de técnicas pictóricas, investigando y descubriendo técnicas novedosas y personales como las lacas sobre planchas.

Gracias a sus descubrimientos pictóricos fue becada por la Diputación Provincial de Huesca (DPH) e invitada por el Instituto Italiano de Cultura al centro Experimental de Arte de Macerata (Ancona) permaneciendo en la Escuela de Bellas Artes "Pietro Vannuci" de la Universidad de Perugia (Italia).

Su arte no ha dejado de evolucionar hasta alcanzar un matiz surrealista que deriva hacia un realismo de connotaciones mágicas, desembocando posteriormente en un concepto figurativo muy diferente pero que guarda un aroma de lo realizado entre finales de los 70 y 80, ha resaltado el festival.

Académica Correspondiente de la Real Academia de Bellas y Nobles Artes de San Luis de Zaragoza, Teresa Ramón cuenta con destacadas obras en su haber, tanto en la pintura (Re-Construir, Desiertos y Cardelanes, Laberintos), como en murales (La Ciudad Dorada, Catarsis) o escultura (La Puerta de Aragón, Petronila y las Águilas).

Por su parte, el cineasta Alejandro Cortes (Zaragoza, 1983), dirige su segundo largometraje tras 'Refugios', su opera prima que escribió, dirigió y produjo. Premios, selecciones internacionales y proyecciones en Estados Unidos, Alemania, Argentina, India, Suecia y diversas ciudades de España, avalan la pujanza de este zaragozano guionista a su vez de tres largometrajes de ficción y doce cortometrajes, con múltiples premios y selecciones en Europa y Latinoamérica. Su labor tras las cámaras, la combina con su vocación como docente en másters y carreras de cine en Barcelona y Buenos Aires.

