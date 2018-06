Albiol ve adecuado que el 'Aquarius' recale en España pero pide que no sea algo "habitual"

11/06/2018 - 20:19

Exige que España no se convierte en "una gran ONG" porque no hay recursos para todos

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, ha considerado adecuado que el barco 'Aquarius' que navega con más de 600 refugiados rescatados por MSF y Sos Mediterranée, recale en el puerto de Valencia para acoger a sus pasajeros, pero ha pedido que no se convierta en algo "habitual"

"Es una decisión adecuada, pero no se puede convertir en algo habitual porque los recursos de España no permiten estar constantemente acogiendo a las personas del mundo que lo están pasando mal", ha concretado en rueda de prensa.

El barco Aquarius llegará a Valencia tras la negativa del Gobierno de Italia a acogerlos; una decisión que Albiol no comparte: "A mí no me parece que las cosas se tengan que hacer de esa manera".

Sin embargo, el presidente popular ha insistido en que la acogida en estas condiciones no se puede convertir en una costumbre: "España no se puede convertir en una gran ONG en el que todos puedan venir a este país porque los recursos son limitados"

Para Albiol, la crisis del mediterráneo no supone "un problema de Italia o de España, sino de todos los países europeos", por lo que ha pedido no convertir la acogida en una subasta entre países para ver quién acoge más.