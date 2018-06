Cospedal tendrá a sus afines en la comisión organizadora del congreso del pp

11/06/2018

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

La Comisión Organizadora del cónclave en el que se elegirá al sucesor de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular está conformada por un fuerte equipo de personas afines a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que aún no ha confirmado si optará a liderar la formación.

La Junta Directiva Nacional del PP aprobó este lunes la Comisión Organizadora del congreso en el que Rajoy se despedirá de la Presidencia de la formación después de 14 años y designó al eurodiputado Luis de Grandes para pilotar el proceso. "De Guadalajara de toda la vida, cierto", trasladaron a Servimedia fuentes populares recordando que esta es su circunscripción.

Sin embargo, desde Génova matizaron que su relación con Castilla-La Mancha "no tiene una lectura política" y confesaron lo difícil que ha sido elegir un presidente al que no buscar vinculaciones con los posibles candidatos. Grandes, un confeso 'marianista', es por encima de todo "leal" al PP y no pertenece a la dirección actual, sino en todo caso a la anterior, pues fue portavoz parlamentario en la época de José María Aznar.

En el segundo escalafón, en una de las vicepresidencias del Comité Organizador, se sitúa Vicente Tirado, mano derecha de la presidenta del PP de Castilla-La Mancha. Se trata de su 'número dos' en esta región, que además es secretario ejecutivo de Electoral en el PP.

Tirado comparte esta responsabilidad con otros dos experimentados dirigentes en lo que a organización se refiere. El presidente del PP de Castilla y León y presidente del Comité de Derechos y Garantías, Alfonso Fernández Mañueco, y el coordinador de Organización del PP y secretario general del PP de Madrid, Juan Carlos Vera, ocupan las dos Vicepresidencias restantes.

La tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, también es la encargada de esta tarea en el cónclave que se celebrará en Madrid el 20 y 21 de julio. Representa, igualmente, un apoyo a Cospedal, que confió en ella para el control financiero de la formación, labor que desempeña desde mayo de 2012, tras estallar el 'caso Luis Bárcenas', que salpicó las siglas del PP por la gestión de su anterior gerente.

Completan el equipo organizador del Congreso Extraordinario 19 vocales en los que el entorno de Cospedal se hace notar. La diputada por Cuenca María Jesús Bonilla es considerada una de las personas de la máxima confianza de la exministra de Defensa. De hecho, en su día la posicionó como secretaria del Comité Electoral Nacional.

Completan el círculo de afines José Luis Ortiz, director de gabinete de Cospedal; e Isabel Gil, su jefa de Comunicación. También se suma a la ecuación el senador de Toledo Tomás Burgos, aunque fuentes populares precisan a Servimedia que su perfil es similar al de vocales como José María Arribas o Álvaro Moraga, "personas del aparto del PP de toda la vida".

Por tanto, dichas fuentes aducen que el nombramiento de Burgos no guarda relación con que esté a las órdenes de Cospedal en Castilla-La Mancha. Lo cierto es que la Comisión Organizadora del congreso exprés sigue un esquema prácticamente idéntico al del XVIII Congreso Nacional que tuvo lugar entre el 10 y el 12 de febrero de 2017.

De hecho, se repiten prácticamente todos los nombres, a pesar de cambiar la Presidencia, que el año pasado ostentó Luisa Fernanda Rudi. Las fuentes consultadas por Servimedia inciden en que "no hay lectura política" en este equipo porque se ha confiado prácticamente en las mismas personas que organizaron hace poco más de un año el congreso en el que Rajoy obtuvo el respaldo del 96,65% de los compromisarios.

En febrero de 2017, en el Congreso Nacional, también se aprobó la dirección que propuesta, en la que igualmente se reforzó a Cospedal como secretaria general. Por tanto, justifican estas fuentes que los perfiles afines a Cospedal ya estaban en la organización del anterior cónclave y arguyen que dada la premura con la que se ha de armar el Congreso Extraordinario era una necesidad contar con un equipo de veteranos.

Eso sí, entre los vocales se aprecian pequeños cambios con respecto al equipo que armó el cónclave de 2017: como la marcha de Iñaki Oyarzabal, dirigente de la absoluta confianza del presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, cuya sintonía con la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es notoria.

También hay nuevas incorporaciones al equipo organizador con respecto al de hace poco más de un año, como los vocales Francisco Galeote y Mariano Pérez-Hickman, provenientes del PP de Madrid y con creciente vinculación a la actual dirección nacional.

Un año, tres meses y 20 días después de recibir el apoyo de los suyos en el XVIII Congreso Nacional del PP, Rajoy perdió el Gobierno por la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Cuatro días después, el 5 de junio, anunció su retirada del PP y abrió el melón de la sucesión.

Los aspirantes a tomar las riendas de Génova tienen hasta el día 20 de junio a las 14.00 horas para oficializar su precandidatura. Cospedal, que copó la atención mediática tras el Comité Ejecutivo en el que Rajoy anunció su retirada de la primera línea, evitó este lunes a los medios de comunicación.

Pero su nombre, junto al de Alberto Núñez Feijóo y el de Soraya Sáenz de Santamaría, ha resonando antes y después de la Junta Directiva Nacional del PP en toda conversación informal con dirigentes de la formación. La todavía 'número dos' de Rajoy sigue sin descartarse.

11-JUN-18

