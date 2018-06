La serie de Movistar+ 'El Embarcadero' retrata la València urbana y l'Albufera como símbolo de dualidad humana

11/06/2018 - 20:59

Álex Pina, creador de 'La Casa de Papel', y los productores ejecutivos Jesús Colmenar y Sonia Martínez, repiten sus roles en 'El embarcadero', una serie original de Movistar + producida por Atresmedia y Vancouver que se rueda estas semanas en València y que contrapone a la capital de Túria "cosmopolita, urbana y expuesta" con el entorno de L'Albufera, "íntima" y "misteriosa" para simbolizar "el ser humano como binomio, dualidad", porque "cada persona es, en realidad, dos".

VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado a Europa Press su creador este lunes, durante un rodaje en El Palmar que se extenderá hasta julio con València y en el entorno natural de La Albufera como epicentro de las grabaciones. También mostrará algunos exteriores de la ciudad, mientras que los interiores se grabarán en platós de Madrid.

'El embarcadero' es un drama ambientado en la actualidad de ocho capítulos protagonizado por dos mujeres, Alejandra y Verónica, cuyos destinos se entrelazan tras la repentina muerte de Óscar, el hombre con el que compartían, por separado, su vida.

Alejandra, interpretada por Verónica Sánchez, es una arquitecta perfeccionista, metódica y obsesiva, una "especie de 'geniecillo' con un punto de artista, retraída y con problemas para relacionarse con los demás", apunta su actriz.

Todo en su vida tiene que estar ordenado, y responder a un porqué. En el trabajo, está en su mejor momento. En su vida personal, también. Su matrimonio con Óscar (Álvaro Morte) le da todo cuanto puede necesitar. En su vida perfecta todo encaja, hasta que Óscar aparece muerto. Entonces "emprenderá un viaje para descubrir qué ocurrió y eso poco a poco la irá transformando", ha agregado.

Una tragedia que entrecruzará su destino con el de Verónica, encarnada por Irene Arcos, la mujer con la que Óscar mantenía una relación paralela desde hacía años en una tranquila zona rural cercana a La Albufera. Un personaje, según su intérprete, "con muchos matices", una mujer "salvaje, libre" y una persona "muy pura". "Para encarnarlo, tienes que quitarte los pudores y prejuicios, es un personaje que está emocionalmente mucho más elevado que cualquiera de nosotros y hay que darle mucha verdad", ha detallado Arcos.

Por su parte, el actor protagonista, Álvaro Morte, ha destacado que su personaje es "tremendamente feliz" con su mujer, y que se enamora de la otra "no de manera sexual": "no pongo los cuernos, sino que estamos intentando mostrar que por qué no se va a poder amar de otras formas".

Óscar, su personaje, es "un buen tío, un tío estupendo, simpático, agradable, sensato, y que de repente se encuentra en esta vorágine emocional que la vida le pone y que tiene que resolver como puede". Pese a esto, Morte entiende "que haya gente que piense que es un cobarde o un tipo ruin", pero "hay que verse en esa situación también".

Junto a Irene Arcos, Valeria Alonso y Álvaro Morte, completan el elenco Marta Milans (Katia); Paco Manzanedo (Vicent) y Miquel Fernández (Fran), y las nuevas incorporaciones Cecilia Roth (Blanca), y Roberto Enríquez (Conrado).

"CADA UNO SOMOS DOS MUNDOS"

Álex Pina, artífice de 'La casa de papel' --la serie de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix--, ha explicado que si bien 'El embarcadero' es un drama romántico, también hay en el una "columna vertebral de thriller". "Hay una mirada emocional de los personajes, complejos, muy estimulantes y con una transformación brutal, pero andamiados en 'thriller'", ha puntualizado.

En la serie, "hay algo que transmite una de nuestras obsesiones", reflejada en sus anteriores proyectos: "La ambigüedad moral, en este caso con un polígamo. Cada uno somos dos mundos, con el bien y el mal". En este sentido, su nueva ficción "contrapone dos mundos, uno con un ritmo frenético, contra la paz del mundo rural", ha señalado.

"Queríamos contar esto en dos marcos muy diferentes. Primero el urbano, con la prisa, una València cosmopolita de personajes sofisticados, frente a otro mundo que es como el de las películas de verano de nuestra memoria, un lugar anacrónico donde no pasa el tiempo".

Por tanto, según ha indicado, cuando encontraron València y el entorno de la Albufera pensaron "que no había otro sitio así". La serie "refleja la misma València que el ser humano que se quiere retratar, un binomio y una dualidad que se compone de un personaje con muchos secretos e íntimo. "València tiene estos dos elementos, una València expuesta, hacia fuera, y otra interior, íntima, muy del arroz, con ese misterio que da l'Albufera".

La serie plasma algunos elementos característicos de l'Albufera. Un ejemplo de ello lo cuenta Paco Manzanedo, el actor de da vida a Vicent, un barquero "de la tierra" que encarna este "mundo rural frente a la ciudad y su vida encorsetada". Para preparar el personaje, el intérprete ha tenido que aprender a perchar en L'Albufera. "Me pasé toda una tarde aprendiendo con un paisano de aquí, son cosas fascinantes que no habrías hecho en la vida", ha señalado.

"PERSONAJES FEMENINOS MUY PODEROSOS"

Pina ha explicado que hay un "peso femenino que es muy continuista" en sus proyectos, como también en 'El embarcadero'. "Nos gusta escribir personajes femeninos y vivimos un momento contemporáneo en que hay que contar historias de mujeres".

En la misma línea se ha expresado el elenco femenino. Para Verónica Sánchez, "la novedad es que la historia está accionada por mujeres sobre todo, ellas mueven la acción, no reaccionan a ella". "Es de lo que se suele pecar, que nosotras reaccionamos ante los hombres, como una especie de acompañamiento, lo potente es que la historia está accionada por mujeres y cuenta una historia de mujeres. Las protagonistas son dos mujeres que se conocerán e intentarán entenderse la una a la otra", ha agregado.

Para Irene Arcos, las mujeres en esta ficción "tienen algo qye hace que caulquier actrix se unterese, con muy ricos, muy auténticos, con muchos matices, cosa que no siempre pasa". Vancouver retrata a las mujeres desde los 360 grados, en personajes muy poderosos", ha valorado.

ATRESMEDIA Y MOVISTAR +

'El embarcadero' es la primera serie de ficción de la nueva compañía que Atresmedia presentó el pasado marzo, Atresmedia Studios, dedicada a la creación de contenido de ficción para los nuevos operadores del mercado y plataformas de distribución y exhibición nacionales e internacionales. En este caso, la serie es una producción original para Movistar+.

La directora editorial de esta nueva compañía, Sonia Martínez, ha subrayado que esta fórmula que sigue Atresmedia Studios "es pionera en España, pero en el resto del mundo bastante habitual". "Es más el hecho de tener que explicar al resto del mundo cómo funciona. Entendiendo los cometidos de cada uno, no se produce ninguna colisión", ha asegurado, antes de remarcar que esta combinación de sinergias "está funcionando estupendamente".

Por su parte, el director de Arte de 'El embarcadero', el valenciano Abdón Alcañiz, ha valorado que sea su lugar natal el escenario de este proyecto. "València está viviendo un 'boom' audiovisual muy fuerte, sobre todo tras abrir À Punt y se nota. Se está creando una industria muy fuerte que más que una rueda es una espiral", ha apuntado