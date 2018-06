Villacís pide "coherencia" en la acogida de refugiados y no emprender medidas "improvisando"

12/06/2018 - 13:44

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado este lunes a la "coherencia" en lo que concierne a la acogida de regudiados y ha pedido no emprender medidas "improvisando".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

En estos términos se ha expresado Villacís tras conocerse que el Ayuntamiento de la capital ha ofrecido alojamiento a 20 familias migrantes de las que van a bordo del buque Aquarius, hasta un total de cien personas.

Villacís se ha mostrado favorable a actuar en situaciones "de excepcionalidad", para que todos pongan de su parte en la medida en que sea posible.

Por otra parte, ha indicado que "esto se debería sustanciar a nivel de la Unión Europea", ya que "no es normal lo que sucede; no es normal que un país que por negarse a acogerlos diga que ganan". Así, ha recordado que "esto no puede ser una cuestión que se zanje a excepciones", ya que "después de este barco vendrán muchos más".

Además, ha precisado que hay que ser "capaces de acometer responsabilidades". En este punto ha recordado que el equipo de Gobierno de Ahora Madrid mantiene la campaña 'Refugees Welcome' mientras que el verano pasado llegaron 80 refugiados a la capital y durmieron en la intemperie.

"Se pensó en llevarlos a prefabricados de chapa; todos acabaron en Guadalajara... esto no puede ser política de artificios, de titulares. No se puede acometer una política tan sensible improvisando", ha concluido.