Gamarra agradece unos Sanbernabés "100% de los logroñeses" con "todas las expectativas superadas" en público

12/06/2018 - 14:01

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha agradecido este lunes haber pasado unas fiestas de San Bernabé "100% de los logroñeses", en las que "se han superado todas las expectativas" en cuanto a afluencia de público a todos los actos programados.

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado la primera edil tras cumplir con el último Voto de San Bernabé, la degustación de toro guisado, organizada desde la Federación de Peñas de Logroño. Este año, las encargadas de cocinar han sido las Peñas Aster y La Unión.

Como ha explicado Guillermo Sáez, de la Peña Aster, se ha contado para esta ocasión con 200 kilos de ternera, que se han guisado durante algo más de tres horas y media con otros ingredientes, como aceite, ajo, pimiento, guisantes o tomate. Todo, para poder repartir unas 1.500 raciones.

"Hay que estar encima continuamente, no hay truco, solo estar muchas horas, removiendo continuamente, metiendo leña todo el rato y, sobre todo, procurando que no se queme", ha señalado el peñista, quien ha detallado que, en la preparación de la degustación se han implicado un total de 16 personas de las dos Peñas.

Los logroñeses, pese a un día gris y amenazando lluvia, han permanecido fieles a la cita, y, desde una hora antes del inicio del reparto, ya esperaban en una fila que, comenzando desde la confluencia de las calles Portales y Juan Lobo, ha llegado a sobrepasar el Arco de San Bernabé.

Sobre la 13,15 horas, y tras asistir a la Misa de Réquiem en la Catedral de La Redonda, y dejar en sus lugares originales las figuras de la Virgen de la Esperanza y San Bernabé, ha llegado a la degustación la Corporación Municipal casi al completo, precedida por la Agrupación Musical de Logroño.

"Como miembros de la Corporación, tenemos que cumplir con el Voto, es muy bonito poder vivir las fiestas de San Bernabé al cien por cien, los que podemos hacerlo, porque hay logroñeses que, por trabajo, no pueden estar aquí. Es un orgullo poder cumplir con la tradición", ha apuntado Cuca Gamarra, momentos después de haber degustado su ración de guisado.

Y, como primer balance de las fiestas, la primera edil ha resaltado que "los logroñeses somos muy dinámicos y participativos, si podemos, no nos perdemos nada", algo que ha llevado a unos Sanbernabés "muy, muy positivos, 100% de los logroñeses, en los que la ciudad se ha implicado por completo".

Ha destacado Gamarra "la gran afluencia a todos los actos, superando incluso las expectativas, que ya se habían aumentado con respecto al año anterior, pero los logroñeses se han implicado a tope, algo que hay que agradecer".

Así, ha hecho especial mención "a los actos que no han sido organizados directamente por el Ayuntamiento", como el reparto del pan, el pez y el vino, "una tradición que, un año más, ha superado todas las expectativas, y ha sido un nuevo éxito", que, además, como ha recordado, "por segundo año, ha llegado a mayores que no pueden acercarse al Revellín".

También ha citado las luminarias, "otro elemento propio del Voto de San Bernabé, y que está tomando mucha fuerza, no había más que ver el aspecto de la calle Portales en la noche del día 10 al 11, era espectacular".

Igualmente, la alcaldesa ha recalcado "el esfuerzo y la dedicación" de todos los grupos de teatro y recreacionistas, así como los Voluntarios de Logroño, que "no ha habido día ni hora de las fiestas en la que no haya tenido presencia alguno de ellos, han estado todos volcados y hay que agradecérselo porque no es trabajo de unos días, sino de todo el año, por ir mejorando y eso se nota".