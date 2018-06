Gabilondo cree que la Comunidad debería acoger a migrantes de Aquarius, pero "hay que plantear la política migratoria"

12/06/2018 - 14:03

El portavoz de PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este martes que la Comunidad de Madrid debería ofrecer alojamiento a migrantes que van a bordo del buque Aquarius, como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, pero cree que hay que plantearse la política migratoria.

Así lo ha indicado Gabilondo en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que el Gobierno nacional haya ofrecido el puerto de Valencia como "seguro" para el desembarque del barco Aquarius y Carmena haya asegurado que el Ayuntamiento de la capital puede ofrecer alojamiento a 20 familias migrantes, hasta un total de cien personas.

El portavoz socialista ha asegurado que cree que la Comunidad debería ofrecer alojamiento a estos migrantes, pero que debería plantearse la política migratoria y coordinarse con otras comunidades.

"No se trata de ver quien ofrece más o antes o quien demuestra más sensibilidad social, pero ¿Podemos articular un poco algo? No puede ser que se mande el mensaje de que hay comunidades muy solidarias y otras que no", ha sostenido.

En este punto, Gabilondo pide que entre todas las comunidades se racionalice la acogida y la hospitalidad y ha señalado que cree que la Comunidad de Madrid es "solidaria" y el Gobierno debe responder de esa manera, algo que cree que "hace y lo hará".