El Síndic de Greuges pide instalar un tranvía entre Port Aventura y L'Hospitalet de l'Infant

12/06/2018 - 14:02

Considera que el desmantelamiento de la infraestructura ferroviaria podría vulnerar el derecho a la movilidad

El Síndic de Greuges ha instado a la Generalitat y al Gobierno central a instalar un tranvía en el tramo entre Port Aventura y L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) ante las más de 200 quejas recibidas por el desmantelamiento de la vía ferroviaria entre ambas estaciones.

Según ha informado el defensor del pueblo catalán este martes en un comunicado, la desaparición de la línea "vulneraría el derecho a la movilidad" porque podría ser reutilizada para garantizar la movilidad con el mínimo efecto negativo para el medio ambiente.

La línea en cuestión da un servicio anual a 675.000 personas de los municipios de Salou y Cambrils (Tarragona) y su desmantelamiento obligaría a los afectados a andar media hora para coger el tren en las estaciones más cercanas, que quedan a dos kilómetros de distancia, expone el defensor del pueblo catalán.

El Síndic critica que esta situación contradice las determinaciones del Plan territorial parcial del Campo de Tarragona, que establece que el sistema ferroviario y tranviario tiene un carácter estratégico y prioritario.

Además, según el Síndic, estas quejas también manifiestan que el desmantelamiento implicará consecuencias relevantes de carácter ambiental y social en la región y que éste no respeta la ley estatal del sector ferroviario, ya que no se ha optado por su traspaso previo a la Generalitat, y ésta no ha emitido los informes pertinentes para ello.

"NO RESPETA LA LEY"

En el comunicado, el defensor de pueblo expone que la Ley estatal del sector ferroviario prevé que el Ministerio de Fomento puede excluir una infraestructura ferroviaria de la Red Ferroviaria de Interés General y traspasarla a una comunidad.

Además, pone de manifiesto que la ley también determina que antes de la clausura de la línea, el Ministerio de Fomento lo tiene que poner en conocimiento de las comunidades autónomas afectadas, algo que el Síndic no tiene constancia de que se haya producido.

El Síndic revela que tampoco tiene información sobre la emisión por parte de la Generalitat de un informe previo y recuerda que la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad tiene que defender ante el Ministerio de Fomento el proyecto de acondicionamiento tren-tranvía de la actual línea ferroviaria.

En concreto, solicita al departamento de Territorio que valore la decisión de instar el expediente de traspaso de esta línea, que convoque una reunión del Consejo de la Movilidad para evaluar su desmantelamiento, sus consecuencias en la movilidad y las alternativas posibles.

Además, también pide que determine las condiciones de integración del sistema tranviario, tanto desde el punto de vista urbanístico como de gestión del sistema viario, por medio de un plan especial urbanístico del sistema tranviario.

HACIA UN TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE

A raíz de esta situación, el Síndic pide con carácter general a ambas administraciones que se promuevan políticas de transporte y comunicación basadas en la sostenibilidad, que fomenten la utilización del transporte público y la mejora de la movilidad.

Además, insta a planificar la movilidad tomando como base la prioridad de los sistemas de transporte público y colectivo y que se adopten medidas en materia de transporte encaminadas a reducir la vulnerabilidad y las emisiones de gases con efecto invernadero.