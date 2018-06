Refugiados. el pp acusa al gobierno de actuar "con publicidad y propaganda" con el 'aquarius'

12/06/2018 - 13:59

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, cargó contra el Gobierno socialista por sus "gestos con publicidad y propaganda" al ofrecerse a acoger en España a los refugiados a borde del buque 'Aquarius'.

"Valoro de forma positiva todas las medidas humanitarias que pueda adoptar el Gobierno, sea quien sea, por humanidad todo este tipo de gestos me parecen positivos", fueron las primeras palabras que dijo a este respecto en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Pero acto seguido advirtió de los problemas que surgen "cuando se hacen este tipo de gestos con publicidad y propaganda". "Durante el año 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy rescató de las aguas del Mediterráneo a más de 5.000 personas y es verdad que no se dijo con publicidad", reivindicó.

En este sentido, cargó contra la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, "diciendo que lo que aconsejaba esta decisión es precisamente la ubicación de coordenadas del barco". "¡Decirle que esto es mentira, porque si saben de geografía, y espero que sepa la señora Calvo, no es el destino más cercano para atender una situación de emergencia de este tipo!", exclamó Hernando.

"Creo que hay otras fórmulas que eran reclamadas también por parte de los propios tripulantes del barco", continuó, al tiempo que valoró que "todo el mundo sabe que estaba más cerca la ubicación del barco de otros territorios del Adriático, también de Córcega y más cerda de otros países".

Por lo tanto, pidió que cuando se den explicaciones por parte del Gobierno de España "no se mienta y no lo haga una vicepresidenta y que no juegue con la inteligencia de los españoles". Dicho esto, enfatizó que la política humanitaria en relación con la inmigración ilegal ha de ser común y pidió que sea esto lo que se defienda.

"En este asunto hay que ser prudentes y humanitarios y esto le vamos a pedir al Gobierno, que no mienta y que no haga o utilice gestos humanitarios con objetivos propagandísticos", indicó, al tiempo que valoró que esto no es "ético" y se trata de un "error".

