Castaño cree que cumplirán con la regla de gasto y que el compromiso de cambio con Montoro mejorará con Montero

12/06/2018 - 14:06

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, ha afirmado que en el Gobierno municipal creen que cumplirán con la regla de gasto y que el compromiso para sentarse y abordar una posible modificación, acordado entre la FEMP y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ahora mejorará con la nueva titular de la cartera, la socialista María Jesús Montero.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"La intervención general es un órgano independiente, no es parte del equipo de gobierno, pero nosotros creemos que vamos a cumplir con la regla de gasto y no sólo eso, sino que creemos que va a cambiar la regla de gasto durante este año, con efectos para este año. Ese era el compromiso que los ayuntamientos, a través de la FEMP, teníamos con Montoro y es un compromiso que creemos que va a mejorar con Montero", ha indicado a la salida de la comisión extraordinaria de Hacienda para abordar el presupuesto de 2018.

El presupuesto de 2018 será "el de más gasto social de la historia del Ayuntamiento, el del mayor gasto social ejecutado". A diferencia del PP, en Ahora Madrid no dan por sentado el 'sí' de los socialistas. "No lo damos por hecho porque no nos lo han manifestado así pero creemos que entre nosotros y el PSOE hemos conseguido dar pasos impor para los ayuntamientos de este país. Espero que estos presupuestos, como los de 2019 y 2020, los aprobemos con el PSOE", ha indicado.