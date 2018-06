Salud activa un plan especial de transporte sanitario por las obras en los túneles de Belate y Almándoz

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha puesto en marcha un plan especial para realizar los traslados a centros hospitalarios de pacientes de la comarca de Baztan-Bidasoa, durante la ejecución de las obras en los túneles de Belate y Almándoz.

El plan concreta la intervención de los servicios de urgencia extrahospitalarios en apoyo de los profesionales sanitarios de zona, que seguirán atendiendo en primera instancia a los pacientes.

Las ambulancias realizarán el trayecto por los túneles cuando todavía el estado de las obras permita excepcionalmente el paso de los vehículos sanitarios, en las debidas condiciones de seguridad, ha informado el Gobierno foral en una nota.

Si ello no es posible, los pacientes cuyo estado no sea grave, es decir, cuando el tiempo desplazamiento no afecte a su vida, serán trasladados por el puerto de Belate hacia los hospitales de Pamplona, empleando para ello Ambulancias de Soporte Vital Básico o Avanzado (ASVB, ASVA) integradas en la Red de Transporte Sanitario Urgente de Navarra (RTSU).

Cuando el estado del paciente sea grave, y los túneles estén cerrados, el plan activado por Salud contempla varias opciones para reducir al máximo el tiempo de llegada al centro hospitalario.

DOS PERSONAS EVACUADAS EN HELICÓPTERO

Ante una situación de emergencia, en la que se necesite el traslado asistido sin pérdida de tiempo, la primera opción es el desplazamiento hasta Pamplona en el helicóptero medicalizado del Gobierno de Navarra.

De hecho, desde el inicio de las obras en los túneles de Belate y Almándoz, el pasado 4 de junio, el helicóptero medicalizado ha evacuado ya a Pamplona con carácter urgente a dos pacientes en estado grave, uno de ellos afectado por un ictus cerebral y el segundo por shock anafiláctico.

Cuando no sea posible el empleo del helicóptero, bien por razones de horario, condiciones meteorológicas o de otra índole, el plan establece que el paciente en estado grave sea trasladado a los hospitales de Guipúzcoa, previa solicitud de una Ambulancia de Soporte Vital Avanzado al Centro de Control de Emergencias Osakidetza (SOS Deiak 112).

La solicitud del servicio se realizará a criterio del médico coordinador de SOS Navarra, en coordinación con el del médico que atiende al paciente. El coordinador de SOS Navarra informará al médico del centro coordinador de Guipúzcoa del estado del paciente y de los motivos que justifican su traslado urgente. La solicitud será atendida con los mismos criterios de gravedad y disponibilidad que aplica el centro de control de emergencias de Osakidetza para el conjunto de la provincia, ha añadido el Ejecutivo foral.

Siempre que se solicite una ASVA para intercambio en ruta, el traslado del paciente, acompañado del equipo médico de la zona, se realizará en una de las ASVB que tienen sus bases en Lesaka, Santesteban y Oronoz Mugaire.

Cuando sea necesario este intercambio en ruta, los médicos coordinadores de ambos centros de emergencias establecerán el punto de encuentro y lo comunicarán a sus respectivas ambulancias dependiendo del lugar del incidente, la presencia o no en el lugar de ASVB y el momento en que ésta sale hacia el hospital, las condiciones meteorológicas, etc.