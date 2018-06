La mortalidad de los ciclistas ha aumentado casi un 40% en los últimos cinco años

Muchos ciclistas no cumplen la Norma de NO ir en pelotón, van con ropa negra, no llevan luces diurnas delantera y trasera que aumenta hasta en 1,5 km su visibilidad ( https://www.trekbikes.com/es/es_ES/daytime_running_lights/ ), tendrían que llevar ropa de alta visibilidad y con elementos reflectantes.



Cuando vas en bicicleta, ya sea de día o de noche, es muy importante ser visible. Aplica el A-B-C de la visibilidad: Activar, tanto las luces diurnas delanteras y traseras; Biomotion, Es importante incorporar materiales fluorescentes y reflectantes en todos los puntos en movimiento, como los pies, las ruedas, etc. Hay que aprovechar al máximo este instinto. Las investigaciones han demostrado que los ciclistas que utilizan el biomovimiento de una forma efectiva pueden reducir en un 83% las posibilidades de sufrir un accidente; Contraste, elige productos reflectantes para ser visto durante la noche que son compatibles con prendas fluorescentes (casco, zapatillas, calcetines, guantes, ruedas, culote, Maillot



etc) para ser vistos durante el día.



Si no haces nada para aumentar tu capacidad de visibilidad, o si no destacas en el entorno, es muy probable que pases totalmente desapercibido para los demás conductores elevando mucho el riesgo de que sufras un accidente.



Te lo dice un ciclista, que lleva luces diurnas Bontrager y ropa fluorescente con reflectantes cuando sale a la carretera, y voy más seguro.