Manuel Martínez admite negociaciones "informales" para aglutinar candidaturas independientes en Lugo

12/06/2018 - 14:32

El diputado provincial destaca que trabaja para "desbloquear" el Plan Paradai en la ciudad de Lugo

LUGO, 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, ha admitido "negociaciones informales" para aglutinar candidaturas en torno a una lista independiente en la provincia de Lugo.

Martínez, que fue expulsado del PSOE y la semana pasada se pasó con seis ediles al grupo de no adscritos en el municipio que dirige, ha reconocido que ha abordado este asunto con el alcalde de Chantada, Manuel Varela, de Independientes Terra do Asma (INTA).

Según ha explicado el regidor, tienen como objetivo centrarse "en dos partidos judiciales", Lugo y Chantada, de cara a obtener representación en la Diputación provincial, institución en la que también figura como no adscrito.

Manuel Martínez explica que todos los municipios que lo deseen de la zona de Chantada pueden utilizar esta plataforma INTA. "Y si sacan un número elevado de votos pueden sacar un diputado, y no lo tendrían difícil", ha apuntado.

Con todo, Martínez reconoce que "posiblemente sea imposible" presentar candidaturas en todos los municipios del partido judicial de Lugo. "La clave es Lugo capital y, en Lugo capital, si las conversaciones que se están teniendo con algunas personas cuajaran, se presentaría una lista con personas cualificadas profesional y políticamente", ha indicado.

"Sería un atractivo importante para conseguir un número elevado de concejales, entre cuatro y cinco, y poder aspirar también junto con otras candidaturas independientes de los ayuntamientos que forman parte del partido judicial a un diputado", ha ponderado.

CONFIGURACIÓN INICIAL

En su intervención, Manuel Martínez ha explicado que detrás de estas candidaturas independientes hay distintos perfiles, "gente que no ha estado nunca en política, gente que estuvo en otros partidos, empresarios y asociaciones de vecinos que estarían dispuestas a colaborar".

"Estamos en el embrión del tema, no sabemos incluso cual será la denominación pero estamos en ello. Es algo positivo para Lugo porque los partidos políticos defienden sus intereses particulares y no los generales y aquí no habría hipoteca de ningún tipo", ha subrayado.

En cuanto a su salida del PSOE tras más de treinta años de militancia, ha insistido en que "no hay posibilidad" de que "vuelva al PSOE". "Para volver y que me vuelvan a vender y a engañar, con tres veces que lo hicieron es suficiente", ha concluido.

PLAN PARADAI DE SUPLUSA

Además, en su comparecencia ante los medios, Manuel Martínez ha destacado que trabaja para "desbloquear" el Plan Paradai en la ciudad de Lugo que, según ha indicado, está en el "aire desde 2004".

En concreto, Martínez ha recordado que la Diputación de Lugo puso en marcha este plan en 2004. Tras ello, "se suspendió en 2006 y en el 2012, y tampoco hubo mayor interés en desarrollarlo".

En concreto, ha explicado que 120.000 metros cuadrados "edificables" que permitirían la construcción de 400 viviendas. Para ello, es necesario que la Xunta de su aprobación a un acuerdo que, en su opinión, sería "importante para la provincia, para los vecinos y para Suplusa, que conseguirá un retorno de unos tres millones de euros".

Martínez se ha pronunciado de este modo durante la entrega de un escrito en el registro del Ayuntamiento de Lugo, en el que ha destacado la labor del edil de urbanismo Daniel Piñeiro.