El exabogado de la CAM asegura que el Consejo estaba informado de las dietas y la retroactividad para Crespo

12/06/2018 - 14:49

El asesor jurídico de la CAM y secretario de actas en 2009, Juan Martínez Abarca, ha asegurado esta mañana que la propuesta del nombramiento de Modesto Crespo se reflejó y se trató en varios puntos en el Consejo de Administración del 27 de noviembre de 2009 y que fue el director general, Roberto López Abad, quién informó de la retribución de 300.000 euros para el presidente de la entidad y de su carácter retroactivo en la "postrimerías del Consejo".

ALICANTE, 12 (EUROPA PRESS)

Abarca se ha referido así en la sexta sesión del juicio contra los 20 miembros del Consejo de Administración de la CAM y el director general por el abono de dos dietas de 300.000 euros a Modesto Crespo por la presidencia de Tinser Cartera.

A preguntas del Ministerio Fiscal ha explicado que Martín Sevilla leyó en el Consejo de Administración la carta remitida por la Comisión de Retribuciones en la que se acordaba informar favorablemente la presidencia de Modesto Crespo, aunque ha reconocido que, ni en ella, ni en la preacta de la Comisión de Retribuciones, ni en la preacta del Consejo de Administración de la entidad, se concretó la información completa.

En la preacta que se llevó al Consejo figuraban tres puntos suspensivos en lugar de la cantidad, en el acta de la Comisión de Retribuciones figuraba la cantidad pero no la retroactividad y en la carta que se leyó en el Consejo solo la propuestas de la presidencia, circunstancias que ha admitido Martínez Abarca, "se escapa a mi conocimiento, quién lo plasmó así".

Ha asegurado que sí se reflejaron todos los detalles en el acta del Consejo, en cuya elaboración intervino, y en la que, a petición del secretario, José Forner, tan solo tuvo que corregir que "la propuesta la trasladó el director general de la CAM".

"Lo de los 300.000 me lo cambias porque no está bien reflejado en el acta", ha dicho que le transmitió Forner. Ha explicado que la propuesta surgió del Consejo de Administración de Tinser Cartera, presidido por Modesto Crespo, tras ser aprobada por unanimidad y que el Comité de Retribuciones la llevó al Consejo de Administración de la CAM, en donde "no se sometió a votación", ha concluido.

En cualquier caso, ha puntualizado, a preguntas del fiscal, que "desde el punto de vista jurídico no es el Consejo quién hace que Crespo tenga una remuneración; la responsabilidad es de la Comisión de Retribución y del Consejo de Administración de Tinser".

Sí ha querido indicar que, por parte de los miembros del Consejo, "no se tenía ninguna intención de conocer el contenido de este acta" ya que durante la lectura de la reseña "los murmullos eran incesantes".

En la causa se juzga a 20 miembros del Consejo de Administración de la entidad alicantina acusados de idear y de aprobar el cobro de 600.000 euros en dietas al expresidente Modesto Crespo, que ya confirmó su culpabilidad de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal, aceptando el acuerdo de 9 meses de prisión y la devolución a plazos de los 600.000 euros cobrados

En cuanto a los miembros de la Comisión de Retribuciones de la entidad, el promotor y exvicepresidente de la CAM, Antonio Gil-Terrón, el expresidente de Terra Mítica, Luis Esteban, y el exministro socialista, Martín Sevilla, se les acusa de autores, y Fiscalía pide penas de tres años de prisión y una multa diaria de 300 euros durante nueve meses.

Respecto al resto de los 16 miembros del Consejo de Administración, también autores, Fiscalía pide dos años de prisión y una multa diaria de 200 euros durante nueve meses.

"MUY, MUY APOYADO POR EL PRESIDENT CAMPS"

El exasesor jurídico de la CAM ha admitido "la excepcionalidad" de la situación, y ha afirmado que fue Modesto Crespo quién pidió ser presidente con dedicación absoluta. Asegura que, según las actas, la presidencia iba a ser algo más que representativa e iba a estar "muy, muy apoyado por el presidente Camps que ejercía una tremenda influencia", a lo que ha añadido "la Caja tenia hilo directo con la Generalitat".

Niega que el presidente de la CAM pudiera tener limitaciones para ser presidente de Tinser, porque era Tinser quién se encargaba de pagarle, por lo que "no se cuestionó en ningún momento que fuera ilegal", ha dicho Martínez Abarca.

EL MAGISTRADO DESESTIMA LA DECLARACIÓN DE ABARCA COMO PERITO

El magistrado de la Sala ha desestimado la petición del fiscal anticorrupción que, ante las diferentes versiones sobre la veracidad del acta del Consejo de Administración de la CAM del 27 de noviembre de 2009, ha solicitado que el testimonio del asesor jurídico de la entidad sea tenido en cuenta en calidad de testigo-perito, ya que "se podrían perder ocasiones probatorias". Por su parte, las defesas de los 21 acusados se han opuesto a que la prueba testifical sea transformada en informe pericial.

Mañana 13 de junio y el 26 de junio continuarán las declaraciones de los testigos, entre los que destaca, mañana, el expresidente de Tinser Cartera, Alfonso Rodríguez Rabadán. El 27 de junio, el 2 y 3 de julio, tendrán lugar las conclusiones.