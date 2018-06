El PP dice que el alcalde de Valencia no tiene "palabra" por no dimitir pese a estar investigado

12/06/2018 - 14:51

El presidente de la gestora del PP de Valencia, Luis Santamaría, ha denunciado la "incoherencia" de su alcalde, Joan Ribó, "al no aplicarse su propia línea roja" en cuanto a los casos judicializados que afectan a cargos públicos. Así, le ha acusado de "ser un alcalde sin palabra" porque dijo que dimitiría si un juez le investigaba "y no lo ha hecho".

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Santamaría ha recordado que Ribó explicaba hace dos años que si alguna vez se veía en esa situación "evidentemente se ha de presentar la dimisión" y ha recordado que ha sido citado a declarar el 25 de junio en calidad de investigado por haber negado al PP información sobre el expediente de la encuesta sobre las Fallas.

Para Santamaría una ciudad como Valencia "no merece tener a un alcalde sin palabra porque ello significa que se pierde la confianza en el máximo representante de la Administración local" y ha recordado a Ribó que declarará como investigado ante la presunta comisión de un delito de "prevaricación administrativa e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos".

"De un alcalde sin palabra no te puedes fiar porque no cumple sus compromisos y eso incluye todos los acuerdos que pueda ofrecer de palabra a vecinos, empresarios, asociaciones o cualquier otro colectivo social, su palabra no vale", ha asegurado.

Además, Santamaría ha señalado que la vicepresidenta del Consejo de la Comunidad Valenciana y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, exigió el pasado mes de octubre la dimisión al entonces alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, cuando fue investigado por un juez: "Ribó se encuentra en esa misma coyuntura, así que habrá que observar si hay coherencia en las exigencias de esta coalición para dejar un cargo público".

"POLÍTICA INQUISITORIAL"

El presidente de la gestora del PP ha lamentado la "política inquisitorial" que los representantes "de la mal llamada nueva política" han practicado cuando había casos judicializados que afectaban a otras formaciones, pero "ahora que se ven reflejados frente a ese mismo espejo son incapaces de actuar con la misma contundencia".

Santamaría ha resaltado que los valencianos "ya saben que tienen un alcalde sin palabra" y que el PP seguirá "denunciando los abusos que se están cometiendo en las instituciones de las tres administraciones gobernadas por el tripartido donde la falta de transparencia y la soberbia son sus señas de identidad".

"Vamos a trabajar duro para que dentro de un año vuelva la certidumbre y la cordura a esas instituciones de la mano de nuestro proyecto político que es el mayoritario entre los valencianos", ha concluido.