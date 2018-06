Ossorio asegura que la Comunidad es "solidaria" y "estará a la altura" para acoger a los pasajeros del Aquarius

12/06/2018 - 14:58

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado este martes que la Comunidad de Madrid es "solidaria" y "que estará a la altura como tantas veces lo ha estado", para acoger migrantes del barco Aquarius.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Ossorio en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que el Gobierno nacional haya ofrecido el puerto de Valencia como "seguro" para el desembarque del barco Aquarius y Carmena haya asegurado que el Ayuntamiento de la capital puede ofrecer alojamiento a 20 familias, hasta un total de cien personas.

Ante esto, el portavoz 'popular' ha reconocido que cualquier persona que vea las imágenes del barco Aquarius entiende que hay "un grave problema humanitario" que "no es de ahora" y que hay que evitar "como sea".

"Es un problema europeo global que tenemos que resolver entre todos y las actuaciones individuales tienen valor, pero es un tema que tenemos que resolver entre todos y no con acciones de cada uno por su cuenta", ha sostenido.

Desde luego, según Ossorio ante esta situación hay que "tomar una decisión y no puede ser que porque no estén coordinados no se actúe". "Había que actuar. La Comunidad tiene una red de acogida a refugiados y migrantes que por supuesto se va poner a disposición al Gobierno de la nación y que nos diga cuantos migrantes debe acoger cada Comunidad. Madrid es una Comunidad solidaria y supongo que estará a la altura como tantas veces lo ha estado", ha augurado.

Además, el portavoz 'popular' ha aseverado que tiene que el Gobierno va a hablar con la Federación Madrileña de Municipios y se "van a poner de acuerdo para acogerlos".