El aspirante errejonista a liderar Podemos Alcalá recurre la impugnación del Comité regional Electoral

12/06/2018 - 14:56

Luis de Santiago: "Me he enterado de la decisión sobre mi candidatura por la prensa y esa es una gran deslealtad con la organización".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El candidato 'errejonista' a la Secretaría General de Podemos de Alcalá de Henares Luis de Santiago ha presentado este mediodía un recurso ante el Comité de Garantías de la Comunidad de Madrid para que revierta la decisión del Comité Electoral regional de invalidar su candidatura.

Este órgano impugnó provisionalmente su candidatura argumentando que estaría haciendo campaña con tres concejales investigados de Somos Alcalá que fueron expulsados de Podemos tras ser denunciados en diciembre por la Fiscalía por un supuesto delito de prevaricación administrativa, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección regional del partido.

El Comité de Garantías considera que puede existir una "vulneración del principio de neutralidad" al utilizarse para la candidatura una de las cuentas municipales en redes sociales de Podemos, que en septiembre se desvinculó de Somos Alcalá.

"SE HA INCUMPLIDO LA LEY DE PARTIDOS"

Ante esta noticia, el aspirante errejonista --el diputado nacional apoyo hace unos días su candidatura-- ha señalado en un comunicado que "se han vulnerado varios derechos, pero sobre todo se ha incumplido la Ley de Partidos que dicta que en un proceso como el abierto tengo derecho a defenderme antes de que se tome una decisión".

De Santiago sigue adelante con su campaña para ser secretario general de Podemos en Alcalá de Henares, puesto que esgrime que el Comité Electoral "no tiene esas competencias". "Vamos a seguir trabajando para que lo que unos quieren que no ocurra poniendo palos en nuestras ruedas nosotros consigamos que ocurra con los votos de las personas que quieren un Podemos diverso, que no sea la fotocopia de un dirigente y que converse y colabore con todas las personas y colectivos que defienden el cambio que tiene que llegar en 2019 a todos los municipios que todavía no lo han tenido", ha señalado.

Los principales argumentos de su recurso es que el Comité Electoral no se lo ha comunicado, como establecen los estatutos, pero en cambio sí ha sido filtrada a la prensa, "algo que incumple los estatutos de Podemos, que recogen y especifican la confidencialidad de las comunicaciones".

"El Comité Electoral debe ser un órgano de probada independencia, tanto en su composición como en su funcionamiento. El que ha tomado la decisión que me afecta fue compuesto mediante un sorteo que no fue público y se celebró sin luz y sin taquígrafos. Un Comité Electoral que no se ha preocupado de que se conozca públicamente el censo de personas inscritas, por lo que no ha velado por las garantías del proceso interno", ha añadido.

El candidato ha asegurado que se ha incumplido la Ley de Partidos, que en su artículo 3 obliga a los partidos políticos a incluir en sus estatutos su punto 2. "En este caso no se me ha permitido ningún tipo de alegación, o defensa, por parte del Comité Electoral que se ha autoinvalidado al no respetar la norma fundamental que diga cómo debe ser el funcionamiento democrático de un partido político", concluye De Santiago.

Luis de Santiago participará esta tarde en Alcalá de Henares en un acto sobre municipalismo junto a los diputados autonómico de Podemos Raquel Huerta, Jazmín Beirak y José Manuel López, también afines a Íñigo Errejón.