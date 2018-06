Las ciudades de Madrid y Sevilla se unen para llevar su oferta turística a EEUU

12/06/2018 - 15:41

Las ciudades de Madrid y Sevilla llevarán a cabo esta semana una acción de promoción turística conjunta en Estados Unidos, con su participación en las Jornadas Directas de Turismo de Ocio, que se celebran este martes en Boston y el jueves en Nueva York.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Esta acción conjunta es fruto del acuerdo que mantienen ambos destinos y que tiene como escenario al primer emisor de turismo extranjero a Madrid y uno de los principales de Sevilla, Estados Unidos, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Estos dos encuentros permitirán poner en valor la oferta turística complementaria de las dos ciudades españolas, cuyos atractivos se han condensado en un video promocional que se proyectará en estas reuniones profesionales y puede verse en el canal oficial de Youtube de Turismo del Ayuntamiento de Madrid: https://www.youtube.com/watch?v=Pp5BdCxi_rA.

Madrid dará a conocer su "excelente" conectividad aérea, su red de alta velocidad (AVE) y de transporte público, así como su "inmejorable" oferta cultural --con iconos como el Paseo del Arte, un particular legado real y enclaves patrimonio de la UNESCO en los alrededores de Madrid--, gastronómica y de compras.

También se incidirá en "su singular estilo de vida, su buen clima o sus numerosos espacios verdes", y se mostrarán los recursos digitales que Madrid pone a disposición de los profesionales del turismo de todo el mundo: la página web oficial de turismo de la ciudad,esMADRID.com, o las plataformas Explora Madrid o Madrid Pro.

En ambas sesiones de networking, el destino Madrid está acompañado por ocho empresas representativas de la oferta turística madrileña. Se trata de los grupos hoteleros Vincci y Eurostars, las agencias de receptivo The Real Thing, Taylored Spain, Madrid & Beyond y All Spain Travel, el grupo Mercado de la Reina y Devours Tours. El objetivo es facilitar el contacto entre el sector turístico madrileño con importantes agencias norteamericanas especializadas en el segmento de turismo cultural, de ocio y premium.

Esta acción promocional también incluirá un encuentro en el Club Doubles de Nueva York, en el que participarán la directora de la Oficina de Turismo de Turespaña (OET) de la ciudad norteamericana y profesionales de las principales agencias y consorcios de turismo premium; una cita en la que la ciudad de Madrid tendrá como embajadora a la actriz estadounidense Debie Mazar.

La alianza entre Madrid y Sevilla se remonta al año 2011, cuando se firmó el primer acuerdo de colaboración entre los organismos de promoción turística de ambas ciudades, con el objetivo de posicionar la imagen de los dos destinos e incrementar su flujo de visitantes.

Entre las líneas de colaboración se incluye el intercambio de soportes publicitarios o la organización de actividades conjuntas en terceros mercados, como presentaciones o seminarios de formación dirigidos a agencias de viaje, turoperadores y otros actores de la industria turística. Gracias a ello, además de en Estados Unidos, la capital española y la andaluza han podido promocionar su imagen en ciudades como Moscú o Dubai.

MÁS ACCIONES EN JUNIO

Además de esta gran estrategia promocional que se realiza en Estados Unidos de la mano de Sevilla, también se han llevado a cabo este mes otras acciones para la difusión de la imagen de Madrid.

Turismo del Ayuntamiento de Madrid ha participado, por primera vez, en la Proud Experiences & City Fair, una feria de formato business to business (B2B) enfocada al segmento LGTBIQ. Este workshop, que ha tenido lugar del 6 al 11 de junio en la galería Saatchi de Londres, ha permitido difundir las propuestas turísticas madrileñas en más de 40 reuniones con profesionales del turismo y cinco conferencias sobre el segmento LGTBI.

Coincidiendo con esta cita, el Ayuntamiento participó en el taller de trabajo City Fair, organizado por la European Tourism Association (ETOA), una asociación con la que Turismo de Madrid colabora y de la que es miembro. Durante esta jornada se mantuvieron cerca de 30 reuniones con profesionales del sector turístico europeo.

Además, este mes se realizarán varios viajes de familiarización para profesionales de Alemania, Gales, Paraguay, Reino Unido, Irlanda, Portugal y Polonia.