El alcalde de Ourense afirma que Feijóo "está perfectamente preparado" para presidir el PP y esgrime sus tres mayorías

12/06/2018 - 15:53

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, ha asegurado este martes que el titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, "está perfectamente preparado" para presidir el Partido Popular y ha esgrimido sus tres victorias consecutivas en las elecciones gallegas.

"Feijóo es una persona que está perfectamente preparada. Ha demostrado tres mayorías absolutas, una gestión que lo ampara y una Comunidad que crece por encima del resto de Comunidades en España", ha declarado el regidor de la ciudad de As Burgas a los medios de comunicación tras su acto de recepción al rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, en las dependencias del Ayuntamiento de Ourense.

En esta misma línea, el que fuera conselleiro de Educación del Gobierno de Feijóo ha avalado la figura del titular del Gobierno gallego y ha asegurado que es "una persona de diálogo y de entendimiento". "He tenido la suerte de trabajar con él y puedo reflejar que no solo es una persona honesta y cercana, sino también de diálogo, cualidades que me gustan", ha añadido.

Con todo, el alcalde de Ourense ha señalado que, independientemente de quién suceda a Mariano Rajoy en la presidencia, "el partido siempre ha destacado por tener muchísimas personas preparadas".

"Feijóo debe tomar su decisión, él única y exclusivamente, sin ningún tipo de presión. Estos días son de muchísima presión para todo el mundo en ciertas esferas. Si fuera mi caso, me gustaría que fuera una decisión sosegada, planteada desde las distintas posibilidades", ha subrayado Vázquez Abad.

APOYO A NÚÑEZ FEIJÓO

El regidor ourensano ha evitado, eso sí, dar su valoración sobre las encuestas. "Las encuestas son encuestas, las quinielas son quinielas. Si acabo de decir que no me gustaría que me hiciesen presión, imagínese usted si ahora digo quién es el favorito o la favorita. No voy a dar la opinión en este caso", ha aseverado.

Vázquez Abad ha afirmado que "si Alberto Núñez Feijóo decide presentarse, porque así lo entiende, desde luego que va a contar" con su apoyo. "Como persona, político y amigo, así como con mi lealtad institucional, como ha contado en estos últimos años", ha insistido el que también es delegado electo en el Congreso como alcalde de capital de provincia.

"Lo importante es que el partido tiene que salir reforzado, manteniendo nuestro ideario. Estoy convencido de que la ciudadanía le reconocerá al Partido Popular lo que ciertos partidos le han quitado de una manera que no fue leal", ha concluido.