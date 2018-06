Ayuntamiento de Marbella agiliza trámites para resolver 2.000 expedientes bloqueados tras la anulación el PGOU

12/06/2018 - 15:56

El concejal de Industria de Marbella (Málaga), José Eduardo Díaz, ha señalado este martes que el gobierno local trata de agilizar los trámites para resolver a partir de septiembre unos 2.000 expedientes bloqueados por la anulación en noviembre de 2015 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 y la "inacción", ha indicado, del anterior Ejecutivo municipal.

MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

Díaz, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, ha explicado que las Delegaciones de Industria y Urbanismo están elaborando un informe que permita otorgar licencias de apertura provisionales en diferentes supuestos.

Por un lado, ha señalado, el documento revisa las actividades de los establecimientos que no se ajustan al PGOU del 86, en vigor tras la anulación del anterior planeamiento, pero sí al de 2010; también se revisarán las licencias de obras que no se ajustan al PGOU de 1986 y que no tienen ninguna infracción reconocida; y, por último, aquellos casos que no tengan ninguna sentencia en contra.

"Todos estos casos presentan una casuística variada que viene a responder a un paquete de situaciones de estas licencias", ha señalado el concejal, que ha indicado que Industria ha reducido en 500 el número de expedientes bloqueados por la anulación del PGOU.

Por otra parte, Díaz ha señalado que el gobierno local está modificando las normas urbanísticas del PGOU de 1986, iniciativa que, según el edil, permitirá agilizar la tramitación de los expedientes. Las normas urbanísticas que afectan a la Delegación de Industria se aprobaron y están a la espera de un informe de impacto medioambiental que se contratará "de forma inminente".

Asimismo, el concejal ha señalado que el número de licencias de apertura de establecimientos turísticos y comerciales creció en mayo un 60 por ciento respecto al mismo mes de 2017 al pasar de las 54 otorgadas entonces a las 88 del pasado mes. Díaz ha indicado que 62 licencias fueron para abrir locales en Marbella; 20, en el núcleo urbano de San Pedro; y seis, en el distrito de Nueva Andalucía.

"Las cifras reflejan el impulso turístico y comercial que se está dando en Marbella. Los datos de mayo son de gran relevancia al ser el mes que es la antesala del verano, temporada alta en la ciudad", ha agregado.

Además, el equipo de gobierno ha aprobado en junta el plan parcial del proyecto de urbanización de la zona sur de San Pedro. También ha dado luz verde al proyecto para 49 viviendas en la zona de La Torrecilla, en Marbella, por seis millones de euros; para dos casas unifamiliares en Santa Clara, distrito de Las Chapas; y una obra valorada en 180.000 euros en Marbella.

El gobierno local ha aprobado también bonificaciones para las tasas de agua y la recogida de residuos sólidos urbanos; una ayuda de emergencia social; y un convenio de 25.000 euros para la asociación benéfica Crece.