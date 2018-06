El Sónar celebra esta semana sus 25 años con Gorillaz, LCD Soundsystem y Thom Yorke

12/06/2018 - 16:34

La edición arrancará este miércoles con la sección profesional Sónar+D

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El Festival Sónar abrirá este jueves y hasta el próximo domingo en los recintos de Montjuïc y Gran Via de Fira Barcelona la edición de su 25 aniversario, que festejará con 150 conciertos, entre ellos los de Gorillaz, LCD Soundsystem y Thom Yorke, y que se inaugurará oficialmente con un concierto en L'Auditori.

El festival ha calentado motores con la inauguración de una exposición retrospectiva de sus carteles en L'Hospitalet; el estreno mundial de la performance audio-lumínica 'Chiasm' en el Ayuntamiento de Barcelona este martes, y el arranque de su edición profesional, el Sónar+D, el miércoles.

No obstante, la programación musical del Sónar se inaugurará oficialmente a las 20 horas de este jueves con la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), dirigida por Brad Lubman, con la interpretación de una de las piezas más destacadas del minimalismo contemporáneo, 'In C', del compositor californiano Terry Riley.

Independientemente de la inauguración oficial, ello no impedirá que el festival haya empezado, como es tradicional, su andadura en el recinto de Montjuïc con el Sónar de Día a partir de las 13 horas, y prosiga después en su edición nocturna en el recinto de Gran Vía.

150 ACTUACIONES

Pasarán por esta edición la banda británica Gorillaz tras cinco años de no recalar en España con su nuevo espectáculo, en el que interpretarán temas de su inminente 'The Now Now'; así como la presencia del líder de Radiohead con un concierto especial.

También acogerá el retorno de los neoyorquinos LCD Soundsystem con James Murphy al frente con un espectáculo en exclusiva con hits de siempre y su reciente 'American Dream'; así como Richie Hawtin con su multipremiado proyecto lleno de infrarrojos 'Close', y el productor y dj francés Laurent Garnier.

Más allá de los cabezas de cartel, el festival acogerá la experiencia de club Despacio con las sesiones de James Murphy y 2manydjs, y tendrá unos cierren nocturnos con los sets de Miss Kittin con Kim Ann Foxman y de las heroínas del tecno Helena Hauff y Charlotte de Witte.

TALENTO LOCAL

El talento local desembarcará en el festival de la mano de Rosalía con su álbum 'El Mal Querer' producido junto a El Guincho; el Niño de Elche con su espectáculo diseñado para el festival con el bailaor Israel Galván; la exploración sonora en solitario de Refree junto al realizador Isaki Lacuesta; la puesta de largo del nuevo disco 'Human' de Henry Saiz, y el proyecto en directo 'Monochrome', de Oscar Mulero.

También estarán las actuaciones del productor Alizzz; Pina+Gnomalab con su nuevo trabajo muy industrial; Olde Gods presentando 'Gitanes'; el productor de trap Steve Lean; el senegalés aficando en Catalunya más exitoso en YouTube Lory Money, y los dj Alicia Carrera, Blastto, Bawrut e Ivana Ray Singh.

Cerrarán esta edición del Sónar el domingo los japoneses Alva Noto y Ryuchi Sakamoto con su nuevo espectáculo de piano, electrónica y visuales 'Two', presentando su nueva música e improvisaciones en directo en el Teatre Grec, siendo uno de los tres conciertos en todo el mundo que los artistas realizarán este año.

SÓNAR+D Y SÓNAR CALLING

El festival celebrará paralelamente, del 13 al 16 de junio, su congreso sobre creatividad Sónar+D en el recinto de Montjuïc de Fira Barcelona, e invitará a investigadores y portavoces de la Nasa, al MIT Media Lab, Google Magenta y Mozilla, entre 150 ponentes.

El congreso reunirá en Barcelona a cerca de 5.000 profesionales procedentes de 65 países, en una edición con 230 actividades entre conferencias, presentaciones y sesiones de trabajo

En una mirada hacia el futuro, el festival también ha preparado el proyecto SónarCalling, que consiste en transmisiones de radio a un exoplaneta potencialmente habitable con música de 38 artistas con el envío de una composición a un planeta a más de 12 años luz.