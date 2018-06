El saxofonista Kenny Garrett inaugurará el Festival Internacional Jazz en el Lago de Atarfe

12/06/2018 - 17:03

El músico Kenny Garrett, considerado el más importante saxofonista alto de su generación, será el encargado de inaugurar la XVII edición del Festival Internacional Jazz en el Lago que organiza el Ayuntamiento de Atarfe (Granada) los días 6 y 7 de julio.

GRANADA, 12 (EUROPA PRESS)

El paraje de la Ermita de los Tres Juanes, a casi mil metros de altitud y en uno de los entornos naturales más bellos de la provincia por la espectacularidad de sus vistas, alberga un año más los conciertos del festival donde tienen cabida artistas internacionales consolidados y formaciones locales.

Una carrera de más de 30 años avala la trayectoria del saxofonista Kenny Garrett, aventajado alumno de Miles Dives y miembro en el pasado de la Orquesta de Duke Ellington, que actuará el viernes 6 de julio en Atarfe en versión quinteto. A continuación le tocará el turno al swing de The Jump Club, una propuesta dirigida a los amantes del baile.

La velada del sábado, 7 de julio, está protagonizada por el pianista de jazz, compositor y arreglista granadino Sergio Pamies, al que la crítica ha reconocido su talento para fusionar el lenguaje tradicional del jazz y el flamenco; y la cantante Claire Martin, una de las mejores vocalistas femeninas del jazz británico.

Durante la presentación en el Palacio Condes de Gabia, el alcalde de Atarfe, Francisco Rodríguez Quesada, ha subrayado la importancia que a lo largo de estos años ha tenido el festival como "evento cultural que identifica al municipio y contribuye a su promoción".

Rodríguez Quesada ha agradecido a la Diputación Provincial la cesión del espacio para la presentación y el apoyo de los distintos patrocinadores que hacen posible el evento musical.

Por su parte, el asesor técnico del Festival, Juan Carlos Roldán, ha desglosado la programación de la presente edición, destacando el esfuerzo que se ha hecho en esta edición por contar con músicos de reconocida trayectoria en el mundo del jazz.

Roldán dio a conocer las distinciones que el Festival concede a personalidades e instituciones que realizan una labor constante en la difusión del jazz.

Este año los premios han recaído en el trompetista Julián Sánchez, por su dilatada trayectoria como colaborador en distintos proyectos junto a reconocidos músicos. También se reconoce el trabajo de la Federación de Asociaciones de Jazz de Andalucía (AndaJazz), por la ayuda que prestan para mejorar las condiciones profesionales de los músicos de jazz.

Por último, el pianista Sergio Pamies ha agradecido la invitación de la organización para clausurar el Festival y tener la oportunidad de presentar su último trabajo 'What Brought You Here?', un disco que el definió como "más jazzístico que los anteriores" si bien adelantó que en su concierto combinará con "pinceladas y referencias al flamenco". En un intento de acercar el jazz al gran público, la organización del festival pone a la venta un abono para los dos días al precio de 20 euros.