La Junta apunta la "complejidad" administrativa para poder inscribir las fincas de El Algarrobico

12/06/2018 - 17:07

El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Almería, Raúl Enríquez, ha señalado este martes la "complejidad" administrativa a la que se enfrenta la Administración autonómica para conseguir la inscripción en el Registro de la Propiedad de las fincas del paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería).

ALMERÍA, 12 (EUROPA PRESS)

"Son varias fincas, con distintos propietarios y con embargos de por medio, pero les puedo garantizar que todas las semanas se trabaja en el tema", ha indicado Enríquez en declaraciones a los medios tras considerar que con el nuevo Gobierno central liderado por Pedro Sánchez será "más fácil" avanzar en el protocolo de la Comisión Mixta Junta-Estado para el derribo del hotel promovido por Azata que aún se levanta en la zona.

Así, el titular provincial ha asegurado que aún se está "preparando todo para hacer la correspondiente inscripción" y "todos los trámites" que el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha anunciado con anterioridad.

Cabe recordar que el propio Fiscal apuntó en enero de este año durante una visita a Almería que la Junta tenía previsto presentar "en días" en el juzgado la demanda civil para lograr la inscripción registral a su nombre de las fincas del paraje de El Algarrobico al tiempo que lamentó los "vaivenes" que había dado en los juzgados la cuestión en torno al establecimiento hotelero cuando, desde la Junta, se había abogado por acudir a la vía contencioso-administrativa.

El delegado ha apuntado además que los técnicos de la Junta aún no han podido acceder al hotel y que desde el Gobierno andaluz se encuentran a la espera de que el Ayuntamiento de Carboneras califique como no urbanizable la zona en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aunque ha reconocido que esta cuestión no condiciona la actuación de la Junta para demoler el hotel.