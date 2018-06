Sanidad volverá a ofertar la plaza de pediatría en Guardo (Palencia) tras la renuncia de la adjudicataria

La Consejería de Sanidad volverá a ofertar la plaza de pedriatría en el Centro de Salud de la Zona Básica de Guardo, en la provincia de Palencia, tras la marcha el pasado 31 de enero de la persona que ocupaba este puesto a lo que se ha sumado que la opositora que se designó para cubrir la plaza a través de la Oferta Pública de empleo ha renunciado a la misma por lo que habrá que volver a ofertarla a la espera de que se pueda cubrir.

De este modo ha respondido el consejero ante la queja expresada por el procurador de Podemos por Palencia, Ricardo López, quien se ha hecho eco de la preocupación de los padres y madres de los cerca de 1.000 niños de la comarca de la Montaña Palentina a pocos días de cumplirse seis meses con la especialidad de pediatría "fuera de servicio", como ha constatado a través de las 1.300 firmas que han entregado hoy al consejero.

Tras reconocer la "preocupación" por este problema, el consejero ha recordado que no se trata de una cuestión específica de Castilla y León sino de la deriva de insuficiencia de especialistas en pediatría que afecta a todo el país con casos como Baleares con un 48 por ciento de plazas sin ocupar por un especialista, frente a la media del 25 por ciento nacional y el 8,4 por ciento de Castilla y León.

"No es una disculpa para no buscar soluciones", ha aclarado el consejero de Sanidad quien ha achacado el rechazado a esta plaza a una cuestión de "índole profesional" ante la preferencia de los pediatras por trabajar en hospitales y no en atención primaria.