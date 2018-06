Tribunales.- Acuerdan expulsar del país a un rumano residente en Almonte condenado por falsificar tarjetas

12/06/2018 - 18:12

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a cuatro años y diez meses de prisión a un hombre, de nacionalidad rumana pero residente en Almonte (Huelva), por falsificar tarjetas de crédito con las que logró estafar y recaudar más de 7.400 euros tras varios movimientos de compras en establecimientos a nivel nacional. No obstante, el tribunal ha acordado sustituir las penas de prisión impuestas por la expulsión del territorio español, al que no podrá regresar en diez años con la advertencia de que si regresara antes, cumplirá las penas.

Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia lo considera autor de un delito de falsificación de tarjetas de crédito, con las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal analógica de reconocimiento de los hechos y muy cualificada de dilaciones indebidas y lo condena a tres años de prisión; de un delito de estafa, condenándolo a un año y seis meses y a cuatro meses por otro de falsificación en documento oficial. A su vez, le impone el pago de una multa de 244 euros.

Del mismo modo, ha acordado el comiso de todos los objetos adquiridos con las tarjetas utilizadas y ha condenado a este hombre a indemnizar a sus titulares por el importe de las cantidades defraudadas, que ascienden a 7.416 euros.

Por estos hechos fueron juzgados con anterioridad otras tres personas, dos hombres y una mujer, que fueron condenadas a penas de entre cuatro a seis años de prisión.

El juez considera probado que dos de estos condenados, en 2011, se dedicaban a la elaboración de tarjetas de crédito, bien enteramente falsas o bien falsificada para lo cual se servían de dos proveedores de numeraciones por Internet cuya identidad no ha quedado debidamente acreditada, a los cuales pagaban por giros y usaban al menos a dos personas que vivían con ellos para realizar compras con las mentadas tarjetas, que también fueron condenados.

Todos residían en una vivienda en Almonte, donde fueron halladas varias tarjetas y DNI falsificados y en un garaje subterráneo se incautaron los útiles para llevar a cabo esta falsificación.