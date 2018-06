Rollán avanza que se aprobará un plan de igualdad de empleados públicos para equiparación del desarrollo profesional

12/06/2018 - 18:24

La próxima semana contactará con el Gobierno central para recuperar la academia de Policía

El vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha avanzado este martes que habrá una futura aprobación de un plan de igualdad de los empleados públicos, "con la plena equiparación de las oportunidades de desarrollo profesional de todo el personal y la política de promoción de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional".

Así lo ha indicado el vicepresidente durante su comparecencia en la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, donde ha expuesto que, hasta el final de legislatura se negociará un 'Acuerdo para la Modernización y Mejora de la Formación de los Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid', cuyo primer borrador ya ha sido entregado a las Organizaciones Sindicales.

En el ámbito de las emergencias, las principales actuaciones del Gobierno regional previstas para los próximos meses pasan por "reforzar la presencia del agente forestal", facilitando la coordinación de sus actuaciones con los cuerpos de emergencias de la región, con el fin de lograr "la presencia del agente forestal 24 horas al día 365 días al año".

Para ello, el vicepresidente ha asegurado que se han comprometido a firmar un acuerdo con el Cuerpo de Agentes Forestales para la regulación de las condiciones de trabajo de sus integrantes, "que permitirá un crecimiento de plantilla superior al 30 por ciento".

"En ese sentido, cabe destacar que en los próximos meses se incorporará una promoción de 38 agentes forestales de nuevo ingreso, así como seis Técnicos Medios en la Escala Técnica, que vendrán a reforzar la estructura de mando existente", ha aseverado.

En el Cuerpo de Bomberos, el objetivo será "seguir avanzando en los compromisos" que alcanzaron mediante la firma del acuerdo que regula sus condiciones de trabajo hasta 2020, entre los que destacan la creación de empleo y convocatoria de vacantes.

Asimismo, en el ámbito de la seguridad, Rollán ha indicado que están actualizando los convenios suscritos con los municipios de la región para financiación de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM).

De hecho, dentro del nuevo marco jurídico existente con la aprobación de la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales, se está trabajando en los desarrollos normativos previstos en la ley.

"HOJA DE RUTA CON EL GOBIERNO DE LA NACIÓN"

Durante su segunda intervención, el vicepresidente ha indicado que ahora en la academia de Policía de Ávila, que se trasladará a Madrid, está teniendo lugar la formación de 150 agentes que son una de las nuevas promociones, en este caso correspondiente al Ayuntamiento de Madrid.

Por lo tanto, no pueden "denunciar el convenio porque el pacto significaría truncar esta formación tan importante para la incorporación de estos nuevos 50 agentes de policía local a la plantilla del Ayuntamiento de Madrid".

"La nueva promoción al siguiente curso contará con una formación de nivel y con una estructura y la próxima semana me pondré en contacto con el Gobierno de la Nación para determinar la hoja de ruta para poder recuperar esta infraestructura tan importante y poder dar cumplimiento no sólo a la Ley si no al compromiso de este Gobierno con la policía local y las Bescam", ha aseverado.

Por último, Rollán ha indicado que otro de sus objetivos es impulsar la calidad ambiental y la eficiencia energética, con el fin de que en 2019 se reduzca la huella de carbono "en más de un 60 por ciento respecto a los datos de 2017, y alcanzar una cobertura del 70 por ciento en el consumo eléctrico.

Sobre Canal de Isabel II tiene el objetivo de "continuar trabajando en asegurar la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión", para que en 2019 bajen de los 600 millones de euros de deuda financiera neta.