CCOO critica la "irresponsabilidad" de Van Grieken ante el amianto en centros educativos

12/06/2018 - 18:29

CCOO Madrid ha criticado la "irresponsabilidad" del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, ante la presencia de amianto en centros educativos y demanda un plan renove de centros educativos para proceder a la retirada de este material en todas las instalaciones.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, en rueda de prensa para informar sobre las necesidades del profesorado en la región para Infantil y Primaria.

El consejero lanzó ayer un mensaje de tranquilidad a las familias por la presencia de amianto en algunos elementos de construcción de centros escolares y ha recordado que tiene proyectada su retirada en 16 colegios.

También señaló que es una "irresponsabilidad" que responsables de CCOO fueran diciendo en una rueda de prensa reciente "que el 80 por ciento de los centros educativos tenía amianto". "No sé de dónde salen los datos y no se pueden lanzar al aire, hay que ser muy cautelosos... si se detecta amianto, se produce su sustitución", aseguró.

Estas declaraciones han sido tildadas por Galvín de "escandalosas" y ha exigido a Educación a que acometa un estudio "riguroso" y pormenorizado sobre los elementos con amianto presentes en colegios e institutos, pues es posible que haya presencia de este material en un 80 por ciento de los centros, dado que la mayoría se construyó cuando la importación de asbesto era "masiva" en la década de los 80.

"No son transparentes, no son rigurosos y se trata de cumplir la ley y de proteger a la comunidad educativa", ha apostillado la responsable de Educación de CCOO para preguntarse "por qué" no existe un plan de renovación de infraestructuras para desamiantar los centros.

Por otro lado, Galvín ha avanzado que la Comunidad de Madrid ha planteado que quiere negociar la constitución de comités de salud y seguridad laboral en el sector.

CAMPAÑA ESPECÍFICA DE DESAMIANTADO

Además, el sindicato exige a la Comunidad de Madrid una campaña específica de "sensibilización, información y desmantelamiento del amianto" en todos los centros de trabajo y Universidades, así como la información a todos los trabajadores, incluidos los de las empresas contratadas.

Todo ello acorde con la correspondiente coordinación empresarial que exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 24 a todas las empresas cuya actividad se realiza "habitualmente" en los centros educativos y a aquellas que pudieran trabajar "puntualmente" debido a reparaciones y obras con la prohibición expresa de realizar "ningún tipo de manipulación de este material".

También exige a la Comunidad de Madrid la identificación y el registro de la presencia de amianto en los centros educativos, los servicios centrales y las universidades, junto al estado de deterioro de estos elementos en las instalaciones para en este caso proceder a su desamiantado de manera "inmediata".

CCOO reclama, además, la planificación "progresiva" de su desmantelamiento si no existiera deterioro, en todos los centros e incluir la presencia de este material en la evaluación de riesgos laborales en el sector educativo.

El sindicato solicita la medición de la concentración de las fibras de amianto del aire en el lugar de trabajo y su comparación con el valor límite establecido en el Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo.

A su vez, demanda el registro de las personas expuestas y su inclusión en el plan de vigilancia de la salud para control y seguimiento médico específico.

La planificación específica de todas las actividades con información, seguimiento y control y con la participación de los representantes de los trabajadores en los comités de seguridad y salud.