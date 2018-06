Biopsias virtuales, interrail en avión y alquiler de barcos, proyectos presentados por Lanzadera a 200 inversores

12/06/2018 - 18:43

Un proyecto de 'biopsias virtuales' sobre el cuerpo humano, una plataforma que ofrece un interrail en avión y un portal online para comparar alquileres de barco con o sin patrón son algunas de las 18 iniciativas emprendedoras presentadas a más de 200 inversores en el Investors Day de Lanzadera.

VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

En el encuentro de la aceleradora impulsada por el presidente de Mercadona, Juan Roig, celebrado este martes, los equipos han expuesto la evolución de sus empresas y su plan de negocio, los objetivos alcanzados y los previstos a medio y corto plazo. Como calentamiento, la pasada jornada tuvo lugar una cena 'networking' para que pudieran establecer y ampliar su red de contactos, informa Lanzadera en un comunicado.

Este año, además de equipos de los programas Lanzadera y Campus, ha participado un proyecto relacionado con el Corporate PS Talents, de Sony Playstation. El evento ha mantenido los dos premios que ya se otorgaron el pasado año: en esta edición, el de Mejor Pitch ha recaído en Zeleros, mientras que Quibim ha sido elegido como Proyecto más Innovador.

El primero desarrolla tecnología para medios de transporte de alta velocidad, con un equipo especializado en las tecnologías de levitación, y Quibim realiza 'biopsias virtuales' sobre el cuerpo humano y aprovecha la información de las imágenes médicas digitales de rayos X, resonancia magnética, TAC y otras modalidades para detectar enfermedades.

Otros proyectos que han podido conocer los inversores son Airhopping, que ofrece un servicio similar al Interrail pero en avión, a través de una plataforma que permite seleccionar destinos para viajar por Europa. Boatjump es un portal online para buscar, comparar y reservar el alquiler de un barco, con y sin patrón, al mejor precio y en cualquier parte del mundo.

Por su parte, Aiudo es un servicio de asistencia a domicilio y personal doméstico que proporciona cuidadores de confianza para las personas mayores o con dependencia. El objetivo de Appear es que el usuario acierte siempre a la hora de realizar actividades de ocio, mediante la gestión de entradas de discotecas y festivales.

La herramienta de Conver.fit permite adaptar automáticamente una página web, 'e-commerce' o 'landing page' a los gustos y preferencias de sus visitantes. Datary es una plataforma para que los departamentos de consultoría estratégica mantengan los datos de sus análisis de mercado actualizados. Y DotGIS ofrece soluciones para los sistemas de información geográfica mediante el análisis de datos ya disponibles y la integración de la inteligencia geoespacial de negocio.

"VIAJES AUTÉNTICOS" PARA FAMILIAS

En materia de turismo, Fabulist Travel organiza "viajes auténticos" para familias con niños, y Howlanders es un portal de reserva de tours operado por agencias locales de América Latina, sin intermediarios y con asistencia gratuita e ininterrumpida a los viajeros.

Dentro del ámbito tecnológico, Melbot Studios es un estudio de videojuegos enfocados al diseño y al desarrollo de productos con una rica narrativa, calidad y versatilidad. Monkingmees una plataforma que permite la escucha y la descarga de canciones de forma gratuita en la que los artistas también se benefician. Y Play&Go es una aplicación móvil que mejora la experiencia del usuario mediante la gamificación, la geolocalización y la realidad aumentada.

RELOJES 'FAST FASHION' Y ROPA QUE NO SE ARRUGA

En cuanto a moda y sostenibilidad, Panapop es una marca de relojes 'fast fashion' con diseños propios que enmarca sus diseños en las últimas tendencias y mantiene siempre una identidad propia, y Sepiia desarrolla y produce prendas de vestir para el día a día que no se manchan, no acumulan olores, no se arrugan y son transpirables; hechas 100% en España de manera sostenible.

Por otro lado, UrbanFisio ofrece una nueva forma de experimentar y reservar un servicio de fisioterapia a domicilio personalizado y de calidad, y Witrac es un solución que mejora las operaciones industriales y logísticas gracias a la localización, monitorización y control a tiempo real y de manera inalámbrica.

'SHOWROOM'

Esta edición especial del Investors Day, que se celebra en el quinto aniversario de Lanzadera, ha contado con dos particularidades. En primer lugar, un 'showroom' en el que los emprendedores han expuesto sus productos en los que se podía encontrar desde un par de mocasines de piel como los de Boonper hasta los videojuegos de Melbot, pasando por los relojes de tendencia de Panapop.

La otra novedad estaba relacionada con el catering, pues se componía de productos de los proyectos de Lanzadera dedicados a la alimentación o la restauración. Los asistentes han degustado las frivolidades de Fornelino, la comida japonesa de Kento o los huevos trufados de Egg Gourmet, mientras Lamburguesa se ha encargado de servir su especialidad y el postre ha corrido a cargo de los helados Laneu, todo regado con Cervezas Alegría y el vino de Torre Oria.

El director general de Lanzadera, Javier Jiménez, ha destacado que el Investors Day es "una magnífica oportunidad para los equipos, ya que los emprendedores se presentan ante importantes inversores que les pueden aportar el capital necesario para el desarrollo de sus proyectos y llevar a cabo los hitos que tengan previstos con mayor rapidez".

EXPERTOS EN INVERSIÓN

El jurado ha estado compuesto por los expertos en inversión Victoria Majadas (Big Ban Angels), Elisabeth Martínez (Conector), François Derbaix (Indexa Capital), Javier Megias (Startupxplore) y Emilio Fernández-Martos (Fellow Funders).

Los especialistas han indicado que los inversores valoran que la compañía tenga ingresos que la hagan autosostenible, así como las métricas obtenidas en los primeros pasos de la empresa. Además, han apuntado que es fundamental que el equipo muestre liderazgo en un 'pitch', que tenga potencia, que sea cohesionado y equilibrado.

Como clave de que los proyectos tengan buenas proyecciones, los expertos han incidido en la importancia de que sean muy escalables y puedan multiplicar su negocio fácilmente en los próximos dos a cuatros años.

Impulsadas por Juan Roig, Lanzadera y Angels son dos iniciativas privadas que forman parte de Marina de Empresas, que trata de formar y apoyar a proyectos de liderazgo emprendedor y fomentar el emprendimiento.