Las personas con trabajo o casa en Formentera estarán excluidas de la limitación de entrada de vehículos a la isla

12/06/2018 - 19:30

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presentado este martes el texto final del Anteproyecto de ley que regula el acceso y circulación de vehículos en Formentera, que incluye modificaciones como la consideración de residentes a personas con una casa en la isla o que, a pesar de vivir en Ibiza, trabajan en Formentera, de modo que se incluirán en las excepciones.

PALMA DE MALLORCA, 12 (EUROPA PRESS)

Según ha detallado en un comunicado el Govern, la nueva redacción incorpora el 39 por ciento de las alegaciones presentadas y modifica algunos aspectos de la propuesta inicial, atendiendo sugerencias que ya se expresaron en la asamblea de entidades de febrero.

Durante la presentación, Armengol ha asegurado que esta ley "afronta la problemática del exceso de vehículos que circulan porFormentera en verano y, al mismo tiempo, garantiza que se cubrirán las necesidades de las personas que viven, trabajan o tienen una residencia en la isla".

Otra modificación será una cuota específica que establecerá el Consell de Formentera para facilitar el acceso a Formentera a los residentes de Ibiza. Esta decisión es fruto del consenso entre el Govern con ambos Consells Insulars y tiene en cuenta los vínculos existentes entre las dos islas.

NAVIERAS

Respecto a las compañías navieras, estas tendrá la obligación de informar a los clientes sobre la necesidad de tener autorización para entrar el vehículo en la isla.

Sin embargo, no están obligadas a impedir el acceso al buque, su desembarco o la compra del billete en el caso de pasajeros con vehículos que no tengan autorización para circular por Formentera. Por lo tanto, la responsabilidad de no circular con autorización recae totalmente en el titular del vehículo y no en las compañías.

En cuanto a las sanciones, finalmente se incrementa el importe de 600 hasta 1.000 euros en el caso de infracciones leves y se sitúa en los 10.000 euros, en lugar de 6.000 euros, para aquellas infracciones graves. Igualmente, tendrán un descuento del 20 por ciento en los casos en que el infractor reconozca la culpa y un 20 por ciento extra si se paga al poco tiempo.

El próximo paso en la tramitación será remitirlo al Consejo Económico y Social, para que haga las observaciones oportunas, y, después, aprobarlo durante este verano en el Consell de Govern. Posteriormente, el texto se podrá remitir al Parlament para que se haga la tramitación.

CONGESTIÓN DE VEHÍCULOS

La redacción de esta ley responde a una petición del Consell de Formentera, aprobada por unanimidad en el pleno del pasado 20 de diciembre. Su objetivo es dar herramientas a la institución insular para solucionar los problemas de congestión de vehículos que sufre durante los meses de verano.

La normativa faculta al Consell para adoptar, en el periodo temporal que considere oportuno, la limitación de la entrada de vehículos y su circulación en función de criterios medioambientales; establecer un número máximo de vehículos de alquiler; potenciar el uso de vehículos eléctricos; y llevar a cabo proyectos destinados a alcanzar más sostenibilidad ambiental.

Con respecto a la restricción de desembarque y circulación de vehículos a motor en un período determinado, se incluyen excepciones, como los vehículos de los residentes -ahora se equiparan las personas que tienen una vivienda en la isla o que residen en Ibiza y trabajan en Formentera y se establece una cuota preferente para los ciudadanos de Ibiza-, los vehículos para personas con movilidad reducida, los vehículos de servicio público, los tractores o los vehículos de transporte de bienes y mercancías, entre otros.

Asimismo, el Consell podrá establecer un techo de vehículos en circulación y se podrá establecer un sistema de reserva previa para autorizar la entrada en la isla.

Paralelamente al proceso de aprobación de la ley, este verano se llevará a cabo un trabajo de campo para estudiar cuales son los flujos de vehículos y viajeros y así obtener los datos actualizados que servirán de base para que el Consell pueda establecer las cuotas de entrada de vehículos y articular los sistemas de transporte público que se deben poner en marcha para poder garantizar la movilidad de las personas que lleguen a Formentera.