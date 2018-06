Adolescentes plantan cara a estereotipos de "putas y ligones", piden puntos morados en IES y un Orgullo feminista

12/06/2018 - 19:59

Abroncan a concejales que creen que se han apropiado de sus iniciativas y a quienes no escuchan sus propuestas y se limitar a soltarles "un discurso político"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Los adolescentes madrileños cuestionan la reválida, que consideran que va en contra de la evaluación continua en sus estudios, piden puntos morados en los institutos contra la desigualdad y que dé luz sobre sus dudas relativas a sexualidad, plantan cara a los estereotipos sexistas que las consideran a ellas "putas" y a ellos "ligones", exigen el fin de la discriminación que dicen sentir por su vestimenta y han propuesto un Orgullo y unas jornadas feministas, con manifestación y cabalgata incluida.

"Para que nadie vuelva a decir que no es ni machista ni feminista sino que cree en la igualdad. Que todo el mundo sea feminista", han defendido en el Pleno protagonizado por la adolescencia madrileña, donde han tomado los escaños de los concejales en el Palacio de Cibeles, bajo la presidencia de la alcaldesa, Manuela Carmena.

'Madrid adolescente se pone al frente' es el lema con el que se han presentado a la sesión plenaria, donde alumnos como Catalina, Kalina, Georgiana, Carlos, Martina, Noa, Álex, Mauricio, Paula, Cristian, Susana o Sofía han dado su opinión sobre los fallos de Madrid con los jóvenes y sus propuestas.

El bloque morado de igualdad de género ha plantado cara a los estereotipos de género, los que dicen que ellos deben ser "agresivos, no llorar, ser ligones, agresivos, caballerosos o no deben bailar" y ellas "son putas, deben tener buen cuerpo, ser frágiles, menos sexuales, multitareas, deben tener hijos". "Soy mujer y no soy frágil", decía una chica. "A mí me gustan mis curvas", decía otra. "No soy puta por tener amigos", contestaba una tercera. "Ni yo gay por tener amigas", replicaba uno de sus compañeros.

CUESTIONADOS POR SU VESTIMENTA

"No queremos más estereotipos, no queremos ataques sexistas o machistas, que nos pongan en duda por cómo nos vestimos. No queremos ciberataques por ser chicas, no queremos que en los institutos nos digan cómo vestir", han defendido.

Proponen puntos morados de apoyo en los institutos que les apoyen en cuestiones y dudas sobre feminismo u orientación sexual, a cargo de jóvenes y educadores, una de las ideas más aplaudidas por Carmena. También una APP para solucionar esas dudas por esta vía y apostar por el proyecto pionero de patios inclusivos.

TRIPLE AVISO ANTE LAS CACAS CANINAS

El bloque Mad Green-Antes todo esto era campo ha reclamado para los adolescentes una ciudad que también es suya mediante más planes de concienciación ciclista para reducir la contaminación o sancionar a quienes no recojan los excrementos de sus mascotas con un sistema de triple aviso.

Carmena les ha adelantado que hay una línea de trabajo que plantea que los veterinarios tengan el ADN de los animales para que las 'cacas' sean identificadas con los animales y sus dueños. También le ha parecido "interesante" la propuesta de privación de mascotas y les ha invitado a conocer el centro de protección animal o la Casita del Pescador del Retiro.

ESPACIOS AUTOGESTIONADOS DONDE JUNTARSE

El bloque de Buen trato ha propuesto campañas de mediación para acabar con la imagen negativa que la sociedad tiene de los adolescentes por su aspecto, como si su opinión "valiera menos que la de un adulto" y han reclamado espacios autogestionados donde poder juntarse y debatir sobre todo lo que les importa.

También han llevado a Cibeles una iniciativa para lanzar campañas contra el racismo, principalmente en Internet porque son nativos digitales. "E igualdad de trato por parte de la policía porque siempre que pasa algo nos echa la culpa", han recriminado.

UN IES EN BARAJAS Y CONDONES EN LAS MÁQUINAS DEL METRO

En educación han exigido más atención a las personas con diversidad funcional, prevención del acoso escolar y violencia familiar. Para las canchas deportivas proponen grattifis profesionales para evitar la vandalización, acabar con la "mala fama del parkour y del skate", abrir las instalaciones deportivas de los institutos en días no lectivos, añadir propuesta de cine al abono joven cultural y puntos WiFi repartidos por la ciudad.

Ante la "masificación en las aulas" han exigido además un nuevo instituto en Barajas, aunque son conocedores de que la competencia recae en la Comunidad, impartir charlas contra el ciberacoso a partir de 5º y que los preservativos se vendan en las máquinas de renovación de la tarjeta transporte porque les da "vergüenza" sacarlos de las que están distribuidas por el Metro.

"VIVA LA REPÚBLICA"

El Pleno ha comenzado con una "opinión personal", la de una estudiante de Retiro, que ha lanzado vivas a la República, y ha terminado con dos concejales adolescentes abroncando a dos ediles habituales en el Palacio de Cibeles. Uno de los adolescentes ha afeado que un grupo político se haya apropiado de una de las iniciativas que han llevado al Pleno apuntándose el tanto de haber presentado ya la iniciativa.

Otro de los adolescentes ha criticado a un concejal que no haya contestado a una sola de las propuestas planteadas. "Tronco, pues responde a nuestras propuestas y no nos des un discurso político", unas palabras que han sido ovacionadas por sus compañeros. También han criticado que se haya puesto fecha para este Pleno sin contar con ellos.

La alcaldesa se ha comprometido a dar más periodicidad a estas sesiones --una cada dos meses-- y a impulsar una comisión ejecutiva donde desarrollar estas propuestas con ella y amenizadas las reuniones con sus ya famosas magdalenas. La regidora ha confesado sentirse "seducida" por las propuestas adolescentes.