Buruaga cree que "lo mejor y más deseable" para el PP es que haya una "candidatura única" para suceder a Rajoy

12/06/2018 - 21:04

Critica que los socialistas "ni se pongan colorados" poniendo a Zuloaga como delegado del Gobierno

SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha considerado hoy que "lo mejor y más deseable" para el partido es que, en el Congreso Extraordinario que se celebrará los próximos 20 y 21 de julio, haya "una candidatura única".

Así lo ha afirmado Sáenz de Buruaga en una reunión de la Junta Directiva Regional del PP, en la que ha indicado que no teme al "debate democrático y la confrontación de ideas desde la naturalidad y el respeto" pero ha considerado que, ante la "proximidad de los desafíos electorales", lo mejor sería que hubiese un solo candidato.

Para la líder del PP regional, tras la moción al Gobierno y la retirada de Mariano Rajoy, el partido debe abrir una nueva etapa y "convertir la dificultad en oportunidad" celebrando un Congreso que sirva para "reorganizarnos, rearmarnos y fortalecer nuestro proyecto político".

Así, ha confiado en que el cónclave se convierta en la oportunidad para "sumar, construir y seguir creciendo, todos juntos y desde la unidad" porque, a su juicio, "se lo debemos a los españoles y también a Mariano Rajoy".

"No me cabe la menor duda de que todos sabremos estar a la altura de nuestra responsabilidad y de que sabremos elegir al mejor y todos nos pondremos tras él", ha afirmado Sáenz de Buruaga.

En el encuentro de los dirigentes 'populares', ha valorado los últimos acontecimientos políticos que se han sucedido a "velocidad de vértigo", desde la salida del partido del Gobierno del Estado por la moción de censura hasta el anuncio de la marcha de Mariano Rajoy, pero también de la situación de Cantabria.

Sobre la marcha de Rajoy, la presidenta del PP cántabro ha señalado que "en política es difícil saber llegar y saber estar, pero sobre todo saber marcharse" y, a su juicio el aún presidente 'popular', "ha salido por la puerta grande, como el gran hombre y gran presidente que ha sido desde el principio hasta el fin".

El anuncio de Rajoy de su retirada tuvo lugar días después de ser expulsado del Gobierno con la moción de censura impulsada por el PSOE, tras conocerse la sentencia de la trama Gürtel. Aunque Sáenz de Buruaga no la ha citado, sí que se ha referido a los casos de corrupción que han afectado al partido.

"PERDÓN" POR LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

Así, ha asegurado que esos casos "graves" de corrupción han "avergonzado y repugnado" a los 'populares' porque "nos han causado un enorme daño" y han evidenciado que "han fallado los mecanismos de control". "Por eso, hemos pedido perdón y, si hace falta, seguiremos pidiendo perdón a los ciudadanos y a nuestras bases", ha añadido.

No obstante, ha destacado que el PP ha actuado ante los casos de corrupción apartando del partido "a quien pudo hacer algo indebido y exigiendo dimisiones". "Quienes han protagonizado esos comportamientos no están hoy en el Partido Popular", ha enfatizado la líder cántabra, que ha recordado además que se han tomado medidas para que esas conductas "no se vuelvan a repetir".

Por ello, ha dicho a los miembros del PP que "no consintáis que os digan que en el PP somos todos unos corruptos porque no es verdad" y ha considerado que "no podemos consentir una causa general contra el Partido Popular ni que la conducta indecente de unos pocos se extrapole a todo un partido en el que militan y trabajan miles de personas honradas".

"Este es un partido honrado, lleno de gente honrada, con valores y principios y con una trayectoria y un proyecto de servicio público que ha hecho mucho bien a España y a Cantabria", ha reivindicado.

En cuanto a la moción de censura que ha hecho presidente del Gobierno al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la 'popular' cántabra ha lamentado que hoy encabeza el Ejecutivo central "quien ha perdido todas las elecciones a las que se ha presentado" lo que, en su opinión, va en "perfecta sintonía" con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que "ve reflejada por primera vez en el Gobierno de la Nación su propia realidad".

Sáenz de Buruaga ha señalado que, aunque la moción de censura es legal, "ha sido profundamente desleal con los españoles a los que Sánchez nos ha ocultado lo que ha pactado y entregará a los enemigos de España" pero cree que ya se va desvelando con los mensajes de "reforma de la constitución o el acercamiento de los presos del procés" lanzados por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.

"Los llaman gestos para rebajar la tensión pero no son otra cosa que las primeras concesiones políticas a quienes han pretendido volar por los aires nuestra Constitución y dinamitar la convivencia entre los españoles", ha añadido.

NUEVO GOBIERNO, "TRAMPOLÍN ELECTORAL" PARA SÁNCHEZ

En este punto, se ha referido al nuevo Gobierno socialista, que ha considerado que está pensado "tan solo en clave electoral". "Es un gobierno de gestos, marketing y eslóganes porque, a falta de un dirigente solvente al mando, de un proyecto político para España y de la capacidad para gobernarla, primará la imagen sobre la gestión".

Para Sáenz de Buruaga, el nuevo Gobierno "no es más que un trampolín electoral para Sánchez", un uso "partidista" del cargo que también va a tener lugar en la Delegación del Gobierno de Cantabria, ha dicho en referencia a la noticia de que el secretario general del PSOE de Cantabria y candidato socialista a la Presidencia de la comunidad autónoma, Pablo Zuloaga, ocupará ese cargo.

"La Delegación del Gobierno en Cantabria, en un caso inédito en nuestra democracia, tendrá al frente al secretario general del PSOE y ya candidato a la Presidencia de Cantabria, el señor Zuloaga. Y ni tan siquiera se ponen colorados", ha dicho.

Así, ha señalado que la salida del 'popular' Samuel Ruiz de la máxima representación del Estado en la región no es lo único que ha perdido Cantabria con el cambio de Gobierno, ha dicho la presidenta del PP recordando que se ha "tirado por la borda una oportunidad histórica: un ministro cántabro que, además era el ministro de Fomento".

Saénz de Buruaga ha destacado el trabajo realizado por De la Serna y ha considerado que tanto España como nuestra comunidad autónoma "quedan ahora en peores manos, porque no veo a Ábalos mirando al norte de España y a Cantabria como Iñigo de la Serna".

"Ahora, todos los proyectos de infraestructuras en tramitación irán replanteándose, ralentizándose y volverán al cajón del que nuestro ministro los sacó, acabando muy probablemente con el mayor ciclo de inversión de la historia de Cantabria", ha añadido.

La intervención de Sáenz de Buruaga ha terminado con una petición a los asistentes de, puestos en pie, "rendir admiración, gratitud y cariño" a De la Serna --al que ha calificado como un "amigo, una máquina que ha apostado y trabajado como nadie por la transformación de su tierra"-- y a Rajoy, "el mejor presidente de la historia de España que hizo grande, muy grande al PP".

Sáenz de Buruaga, que ha calificado a Rajoy como un "hombre sabio", al que ha deseado "que le vaya bonito" y sea feliz. "Es tu turno", ha dicho.

Otra de las ovaciones de la Junta se la ha llevado, a petición de Sáenz de Buruaga, una ovación de los asistentes, al que la presidenta del PP ha agradecido su "labor de servicio público" y la "dignidad y la cercanía" con la que la ha desarrollado y la "lealtad" a Cantabria.

La Junta se ha celebrado en el Hotel Santemar y Sáenz de Buruaga ha estado acompañada por los varios de los miembros de su Ejecutiva. Quien no ha podido acudir han sido los dos diputados nacionales del PP por Cantabria, Ana Madrazo y Diego Movellán, que se encontraban en la sesión de control en el Congreso, la primera del Gobierno Sánchez.