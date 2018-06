El padre de la víctima de Estepona: "Los policías querían montar una orgía"

Acusados de agresión sexual, delito contra la salud pública y prevaricación

Los policías están suspendidos cautelarmente de empleo y sueldo

Los dos agentes detenidos pasaran el jueves a disposición judicial. Foto: EFE

Dos policias locales de Estepona están detenidos desde el domingo, acusados de violar a una joven de 18 años, natural de Moralzarzal (Madrid). Su padre asegura que desde el primer momento los dos "se fijaron especialmente en mi hija y querían hablar más con ella"

El caso ha conmocionado a Estepona, dos de los 126 policias que conforman su Policia Local están detenidos desde el domingo acusados de agresión sexual, delito contra la salud pública y prevaricación.

Los hechos sucedieron en la madrugada del sábado al domingo cuando tres jóvenes de 18 años y procedentes de Madrid se encontraban celebrando el final de la EBAU. Al volver al apartamento de los padres de una de las jóvenes, vieron un vehículo de la policía que según dice la denuncia presentada "se dirigía hacía ellos con las luces apagadas y en dirección contraria", ahi empieza un sucesión de hechos anómalos que el padre de la joven -que prefiere permanecer en el anonimato- sugiere que estarían motivados porque los agentes "ya habrían consumido algo"

El conductor decide parar y a la pregunta de los agentes sobre si ha consumido alcohol responde que si, los agentes les hacen bajar del coche y les piden un taxi asegurándoles que van a "aparcar el vehículo", también les piden un teléfono y la dirección "para decirles donde está estacionado". Además, según los denunciantes, los agentes les dicen que esperen en el portal, "esto hace sospechar a mi hija que no ve claro el motivo pero son niños y están obedeciendo a la autoridad, un adulto quizá hubiera obrado de otro modo" se lamenta el padre de la presunta víctima.

Al llegar al apartamento de los jóvenes, los agentes locales les quitan las llaves del piso y les obligan a subir, según declaraciones del padre al programa Espejo Público se quitan la ropa y dicen a los jóvenes que tienen cocaína y "quieren montar una orgía". Ordenan a la presunta víctima desnudarse a lo que ella se niega, su amigo trata de ayudarla mientras los agentes le "arrancaron el vestido y la obligaron a tumbarse en la encimera de la cocina", cuenta el padre quien además informa de que la ropa de su hija está en manos de la policía científica que es quien investiga el caso.

Siempre según las declaraciones del padre y la denuncia, los policías consumen cocaína sobre el cuerpo de la chica y en presencia del amigo que es reducido al tratar de ayudarla "son gente entrenada y se enfrentaban a niños". En un momento dado, uno de los agentes obliga al chico a acompañarle a su casa a por más droga y deja a la joven agredida sola con su compañero quien, según denuncia la joven, volvió a violarla, esta vez en su dormitorio.

Ante la escena una de las chicas entra en pánico y consigue huir de la casa. La joven pide ayuda a una ambulancia, momento en el que llama al chico que se encuentra en el coche de uno de los agentes que avisa a su compañero para que salga del apartamento.

Los dos agentes permanecen en los alrededores de la casa y llegan a acercarse a la ambulancia para interesarse por las víctimas y ofrecer su ayuda. La joven presuntamnete agredida "estaba en shock y no permitió ni que nos avisaran hasta el domingo por la noche" asegura el padre que su hija "está destrozada y que su vida ha cambiado para siempre".

Medidas cautelares

Los agentes fueron detenidos a las pocas horas de que sucedieran los hechos y pasaran mañana a disposición judicial. No tienen antecedentes ya que para ser policías es mandatorio un expendiente totalmente limpio, y la Policía Nacional, que es la que investiga el caso, tampoco se tiene constancia de que hayan estado investigados por hechos delictivos. Según informa Fernando Calleja, Comisario Jefe en Estepona de la Policía Nacional, "no es normal que el policia se quede las llaves de un coche, sí que lo inmovilice el coche y llame a un taxi" añade que "ademas no hay denuncia" de los hechos por parte de los agentes de la Policía Local detenidos.

Calleja asegura que la Policia Nacional "trabaja para esclarecer estos hechos tan escabrosos" y que "las diligencias son secretas" al menos hasta que los detenidos, que tienen cada uno su propio abogado, comparezcan ante el juez.

Por otra parte, el comisario Calleja, asegura que las versiones de los tres jóvenes coinciden con una exactitud milimétrica, "lo que da mayor credibilidad si cabe a los hechos" que narran ya que "no habrían tenído tiempo de acordar todo con tanto detalle".

El padre de la víctima a agradecido a la Policía Nacional su diligencia aunque asegura que su hija "está destrozada psicológicamente y siempre les quedará un poco de desconfianza porque quienes debían ayudarla la han agredido".