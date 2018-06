Mata (PSPV) no ve "especialmente grave" la condena a Màxim Huerta por fraude fiscal porque "no es un delito"

13/06/2018 - 13:35

El vicesecretario del PSPV y síndic de esta formación en Les Corts, Manolo Mata, ha manifestado este miércoles que no le parece "especialmente grave" la condena al ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, "al no ser un delito". No obstante, ha puntualizado: "Lo que me parece dudoso es si llegó a poner en conocimiento del presidente del Gobierno esa circunstancia para que se hubiera valorado su nombramiento".

VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Mata a los medios de comunicación en los pasillos de Les Corts, en relación a la información que publica 'El Confidencial' que apunta que Huerta fue condenado en dos sentencias emitidas en mayo de 2017 por infracción del artículo 191.1 de la Ley 58/2003 "por dejar de ingresar en el plazo establecido en la normativa de cada tributo la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación de tributo", como consecuencia de la presentación incorrecta de la autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente a los tres ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Al respecto, ha subrayado que el actual ministro "no ha cometido ningún delito", sino que "tuvo unas discrepancias con Hacienda en unas declaraciones de hace 12, 11 y 10 años, ha estado pleiteando en vía administrativa y finalmente ha pagado". A su juicio, es "llamativa" la cantidad que tuvo que abonar porque "sus ingresos son muy altos" dado que es "un escritor famoso y un gran comunicador".

"A mí ahora lo que me parece dudoso es si llegó a poner en conocimiento del presidente del Gobierno esa circunstancia para que se hubiera valorado su nombramiento, pero más allá de eso al no ser un delito no me parece especialmente grave", ha zanjado.