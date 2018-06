Erkoreka dice que en euskadi se hubiera detectado el fraude fiscal del ministro huerta antes de tomar posesión

13/06/2018 - 13:36

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, afirmó este miércoles, sobre el escándalo político que ha suscitado el fraude fiscal cometido por el ministro Maxim Huerta hace más de diez años y que ha publicado 'El Confidencial', que en Euskadi "el asunto habría llegado al conocimiento de la comisión de ética pública y habría sido analizado" antes de su nombramiento.

Erkoreka hizo estas declaraciones durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi', organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, donde recordó el cometido de esta comisión y el compromiso de los cargos públicos de la administración pública vasca con las buenas prácticas y la ética.

El portavoz del Ejecutivo vasco no quiso entrar en el fondo del asunto que salpica al ministro Maxim Huerta y por el que varios partidos de la oposición ya han pedido su cese. "No me atrevo a realizar un pronunciamiento en relación a un asunto cuyos pormenores desconozco", concluyó.

