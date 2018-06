La presidenta del Consello da Cultura: "muchos jóvenes pierden el gallego al no estar presente en la educación básica"

13/06/2018 - 13:36

Álvarez Blanco, recién elegida cabeza de la institución, sugiere "abrirla a nuevos públicos" y "estrechar" lazos con Portugal y Brasil

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco, ha alertado este miércoles que los jóvenes "quieren el gallego", pero "lo pierden porque no está presente en la educación básica" y "se socializan en ámbitos en los que se les impone el castellano".

Así lo ha expresado durante su comparecencia en la Comisión 4ª de Educación e Cultura del Parlamento gallego, a la que ha asistido por primera vez desde su elección, el pasado 31 de mayo, como cabeza del Consello da Cultura.

En la Cámara, Álvarez Blanco ha respondido a preguntas de los cuatro grupos parlamentarios --PP, En Marea, PSdeG y BNG-- para clarificar las líneas estratégicas que seguirá el organismo que dirige, al tiempo que ha alertado sobre la situación del uso del gallego en las franjas de edad más bajas.

"Muchas veces se dice que los jóvenes no lo hablan como si fuese culpa de ellos. No es que al llegar a los 13, a los 14 o a los 15 años abandonen una lengua, es que ya no se les introdujo desde pequeños", ha valorado.

Y es que, según ha añadido Álvarez Blanco, esto es culpa de que en la educación básica "no está presente el idioma". "Hay que ir a las causas de la desgalleguización, que no se produce de forma voluntaria sino por falta de apoyo", ha sentenciado.

Además, ha dicho que la "sorpresa" de los informes que realiza periódicamente el Consello da Cultura es que el "abandono" entre los jóvenes deportistas se produce "conforme van teniendo mayores éxitos deportivos", puesto que, tal y como ha explicado, "las federaciones están mucho más desgalleguizadas".

"SE LES IMPONE EL CASTELLANO"

"Los jóvenes quieren el gallego, pero se socializan en ámbitos en los que se les impone el castellano como lengua de interacción e interlocución", ha criticado Álvarez Blanco, quien, a renglón seguido, ha esgrimido que hay "responsabilidades" que "no competen" al Consello da Cultura porque "las tiene que asumir el Gobierno".

"Y no solo nos dirigimos al Gobierno gallego, sino a todas las instituciones públicas: los gobiernos municipales y locales, también las diputaciones provinciales, tienen que invertir en cultura si quieren que levante cabeza", ha advertido.

En este contexto, Álvarez Blanco ha lamentado la "escasa inversión pública" en cultura, "uno de los sectores más afectados por la crisis y por los recortes".

"Se dice, en concreto, que genera en estos momentos el tres por ciento del empleo en Galicia y el dos por ciento del PIB, por lo que no es comprensible que solo se le dedique el 0,65 por ciento del PIB en financiación", ha declarado.

TRES LÍNEAS ESTRATÉGICAS

En otro orden de cosas, la recién electa presidenta del Consello da Cultura Galega ha valorado que su predecesor, el profesor Ramón Villares, dejó una institución "renovada con un alto de nivel de prestigio", al tiempo que ha anunciado que su gestión "no va a ser continuista" y se va a centrar en tres líneas.

La primera de ellas buscará "integrar la cultura humanística y la científica", sector en el que la Comunidad gallega, según ha afirmado, es "puntera". "Esto incide sobre el prestigio y la innovación de la lengua", ha asegurado.

Las otras dos líneas de actuación serán dar "atención a distintos colectivos culturales" --creadores, productores, fabricantes y distribuidores, entre otros-- y "esforzarse en llegar a los nuevos públicos" a través de "nuevos modelos de comunicación y formatos de actividad" que incida también en ámbitos "especializados".

Asimismo, Álvarez Blanco ha alertado de las "lagunas importantes" de la cultura gallega en sectores por parte de "algunas instituciones" a las que, ha advertido, el Consello "no pretenden sustituir".

"El ecosistema cultural precisa iniciativas que active la articulación sectorial", ha declarado para después sugerir que "una de las prioridades" del organismo que preside será establecer "líneas de comunicación de ida y vuelta para difundir la cultura gallega en el exterior".

Para ello, ha hecho hincapié en "reflexionar" sobre la internacionalización y "estrechar" relaciones con Brasil y Portugal, así como "recuperar el europeísmo" y destacar la "posición atlántica" de Galicia para su proyección externa.

"CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS"

La representante de En Marea en la comisión Ángeles Cuña ha valorado que Álvarez Blanco sea la primera presidenta femenina del Consello da Cultura, si bien ha establecido las posturas "críticas pero también constructivas" del partido instrumental con la institución.

En este sentido, ha sugerido que la internacionalización de la cultura "puede avanzar no solo con Brasil y Portugal, sino con los siete países lusófonos". Además, Cuña ha dicho que "no puede entender" el incremento de 0,5 por ciento de los presupuestos de los próximos cuatro años para la institución, por lo que ha solicitado a su nueva presidenta que "reflexione sobre esta cuestión".

Por su parte, la diputada del BNG Olalla Rodil ha saludado la elección de Álvarez Blanco como primera presidenta mujer en 35 años de historia del órgano, al tiempo que le ha transmitido las "preocupaciones" del Bloque sobre la situación del idioma gallego en la juventud y los "recortes" de la Xunta en cultura.

Mientras tanto, la representante del PSdeG Concepción Burgo ha erigido al Consello en una "institución muy especial, consolidada e importante" y ha expresado que ve en el programa de la nueva presidenta "proyectos ambiciosos" que espera que "puedan cumplirlos en su totalidad".

"No tenemos en Galicia una clara política de internacionalización y de proyección exterior, por lo que me alegra saber que tiene esa preocupación", ha añadido.

Por su parte, el diputado del PP César Manuel Fernández también ha destacado que una mujer esté al frente de la institución y ha dicho que le parece "interesante" la intención de Álvarez Blanco de "abrir el Consello a la sociedad" con "nuevos formatos y nuevas tecnologías".

Además, en cuanto al trabajo del organismo por el idioma, ha tendido la mano a que el Gobierno gallego trabaje en "consonancia" con el organismo. "Todos coincidimos en cómo se produce una criba en la transmisión generacional, cuestión en la que el Consello implementa muchas actividades", ha subrayado.