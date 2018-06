La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja pide medios para evitar "los colapsos" de Urgencias

13/06/2018 - 13:44

Una concentración, convocada por la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja, ha exigido que se pongan medios para evitar los "colapsos" en el Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro. Han criticado que mientras esto ocurre, la consejera de Salud "está ausente", indicando que "son problemas puntuales, si bien son situaciones que ocurren todos los días del año", por lo que ha señalado que cada vez que "haya un colapso, vendremos a protestar para poner la cara colorada al Gobierno".

LOGROÑO, 13 (EUROPA PRESS)

En la protesta, que se ha desarrollado por espacio de quince minutos, frente al Palacio de Gobierno riojano, han participado representantes de formaciones políticas, sociales y sindicales. Los concentrados han portado una pancarta en la que se leía 'Nuevo Colapso Urgencias del San Pedro'.

Como portavoces de la Plataforma han actuado Elena Sutil y Javier Granda. Éste último ha criticado que "se cierran camas en el Hospital San Pedro, en la tercera y cuarta planta, pero sin embargo con los convenios que tiene firmados la Consejería con Viamed Salud para 'Los Jazmines' en Haro o para 'El Carmen' en Calahorra se pagan camas sin que estén ocupadas, buscando un beneficio a la empresa". Además, en el caso de 'Valvanera' en Logroño "se pagan las comidas al Hospital San Pedro a razón de 4,5 euros, que supone un regalo para la empresa privada".

Ante ello, ha indicado que "no se puede decir, por tanto que no hay dinero para contratar y para mantener perfectamente dotados los servicios de Urgencias, de cara a evitar estos colapsos que se producen". "Hay dinero pero no está bien distribuido", ha asegurado, sino que "se ocupa para pagar a la empresa pública, y salen perjudicados los servicios públicos de la región".

Granda también ha alertado que "se están dando altas precipitadas en el Hospital San Pedro, hasta el punto de personas operadas que ni siquiera están 24 horas para ver cómo evolucionan", que "hace que al día siguiente o a los dos días tengan que volver a los servicios de Urgencia". Ha asegurado que "hay una mala organización, derivada del desvío de fondos que deben gastarse en lo público hacia lo privado".

Por su parte, Sutil ha señalado que este año "ha habido 800 urgencias más que el año pasado, y esto va a ser siempre, porque hay personas mayores con varias patologías que entran por vía de urgencia y están pocos días ingresados, y después vuelven a ingresar". La solución para ello "es tener abierta siempre la cuarta planta y plantearse un hospital geriátrico o abrir todas las plantas del Hospital Provincial".

Ha apuntado, finalmente, que "la situación va a ir a más, porque la esperanza de vida es cada vez mayor, y los servicios sanitarios no están adaptados a la sociedad".