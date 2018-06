El PP permite tramitar de la Ley de Diversidad Sexual pero dilatará plazos hasta que se apruebe la estatal

13/06/2018 - 13:58

Los colectivos tienen un sabor "agridulce" porque temen el "bloqueo" y defienden que la norma autonómica no tiene nada que ver con la estatal

VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)

La abstención de los procuradores del PP ha posibilitado que arranque este miércoles la tramitación de la Ley de Diversidad Sexual y de Género cuyo texto ha sido presentado y elaborado por los grupos de la oposición, aunque el procurador 'popular' Jesús Alonso ha advertido de que se dilatarán los plazos hasta que vea la luz la normativa estatal.

El resto de grupos han votado a favor de la tramitación de este Proyecto de Ley, unos sufragios a los que se ha sumado en positivo el de la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, que posteriormente ha aclarado que ha sido una equivocación.

El procurador 'popular' Jesús Alonso en su intervención ante las Cortes ha insistido en el compromiso "inequívoco" del PP con los valores de la Constitución en defensa de la protección de todas las personas y de sus "derechos y libertades", sin embargo ha recordado que actualmente se tramita en el Congreso una Ley presentada por Podemos con un contenido, a su juicio, "idéntico", al defendido en las Cortes.

Ante esta situación ve "lógico, razonable y prudente" esperar a la tramitación de esta norma en el Congreso, ya que, según los datos que ha ofrecido, existe un informe de los servicios jurídicos de las Cámara baja en el que se advierte de que el Proyecto de Ley puede vulnerar la Constitución en 23 de sus 40 artículos.

El procurador 'popular' ha considerado que debatir ahora en las Cortes de Castilla y León una normativa de este cariz denota la "poca prevención" de los grupos de la oposición por querer avanzar en una Ley sobre la que "se ciernen las dudas".

"El PP es partidario de la aprobación de una norma legal autonómica cuando se haya aprobado la norma estatal y que suponga la eliminación de todas las discriminaciones siempre salvaguardando los derechos constitucionales", ha aseverado.

Con estos argumentos el PP finalmente se ha abstenido y ha anunciado que en su tramitación solicitarán la prórroga en el plazo de la presentación de enmiendas con el fin de alargar la tramitación hasta que se apruebe la Ley estatal.

Esta situación ha generado un sabor "agridulce" entre los colectivos LGTB+. Así, el presidente de la Federación Castellanoleonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más, Ignacio Paredero, ha mostrado su alegría por que finalmente se haya favorecido la tramitación y se haya dado un paso más en el debate. "Por fin ha entrado el arcoíris en las Cortes, se ha dado un paso más en el debate por la igualdad", ha destacado.

Sin embargo ha pedido al PP que "no se oponga" a la aprobación definitiva de la normativa y que "no la bloquee", tras lo que ha aclarado que el texto de este Proyecto de Ley no tiene "nada que ver" con la norma estatal, ya que el debatido este miércoles en las Cortes es similar al que se ha aprobado en Extremadura y tiene que ver con competencias autonómicas como la Sanidad o la Educación.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Triángulo, Yolanda Rodríguez, se ha mostrado más pesimista y ha considerado que el PP ha dejado "muy claro" que la abstención de hoy es un "gesto" de "cara a la galería". Así, ha visto el paso dado hoy como el primero hacia el "bloqueo".

Rodríguez además ha advertido de que el texto registrado en las Cortes es una Ley "de mínimos", ya que, en la tramitación final será necesario la inclusión de enmiendas para que se asegure la igualdad sexual y de género en la Comunidad.

GRUPO PROPONENTES

El portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, se ha mostrado "satisfecho" por ver el "arcoíris" en la Cámara y ha insistido en que para lograr la da "diversidad sexual plena" quema mucho por hacer, un punto en el que ha agradecido la lucha de los colectivos por defender la necesidad de esta Ley que recoge algo "fundamental" para la defensa de una parte "fundamental" para la Comunidad.

"El texto debería haberlo presentado la Junta de Castilla y León", ha reseñado Sarrión.

La procuradora Belén Rosado de Ciudadanos también ha respaldado la tramitación de esta Ley para avanzar en que este colectivo sea "libre" y consiga que se regulen sus "derechos y deberes". "En la foto de Castilla y León se redibuja el arcoíris y hay una ley con 56 artículos contenido social, salud, familiar, educación, cooperación, cuando no se puede cambiar la dirección del viento, simplemente ajustar las velas", ha destacado.

Por su parte, la procuradora de Podemos María Josefa Rodríguez Tobar ha recordado que esta Ley habla de "personas" y se trata de un texto consensuado con los colectivos. "Confiamos en que no sigan las discriminaciones y avancemos todos a una", ha reseñado, tras lo que ha criticado que el PP no cumpla con sus compromisos, ya que, como ha recordad, al inicio de legislatura garantizó un Proyecto de Ley en este sentido y, sin embargo, lo que se ha visto es "una falta de voluntad de la responsable máxima de la Consejería".

Por último la procuradora socialista Ana María Agudíez ha personalizado el problema y ha recordado la "lucha" de su sobrino Alex que nació siendo Amanda. Así, ha recordado sus palabras y ha reseñado "pocas cosas desgastan más que mirarse al espejo y no reconocerse".

Ante esta situación ha lamentado el "limbo legal" al que está sometido el colectivo, algo que se recrudece si se vive en el mundo rural. Así, ha defendido la necesidad de una Ley que no permita la "desprotección jurídica" y que regule los "principios y medidas" destinados a garantizar la "igualdad real y efectiva".

"Hablamos de dignidad, de igualdad, de justicia, de tolerancia y de respeto, de garantizar la no discriminación, se exilian a otras comunidades porque aquí lo tienen difícil", ha destacado la procuradora, quien ha considerado que el PP "no puede cerrar los ojos ante esta realidad"".

"Avancemos, no se puede dejar a nadie en el camino sufriendo", ha concluido.