CHA tilda de "decepcionante" los tres años de mandato de ZEC y ofrece un "acuerdo amplio" hasta 2019

13/06/2018 - 14:00

El portavoz del grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha calificado de "preocupante" el resultado de los tres primeros años de mandato del equipo de Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) y ha ofrecido un "acuerdo amplio" hasta mayo de 2019 para "desatascar" inversiones.

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

Carmelo Asensio ha expresado que el balance "deja bastante que desear" porque CHA apoyó la investidura de un alcalde izquierdas y ha augurado que será una legislatura "fallida y en blanco a no ser que cambie mucho en tan poco tiempo".

"No tienen liderazgo, ni capacidad para transformar la ciudad y los principales elementos del programa electoral de ZEC no los han logrado cumplir; solo la remuncipalizacion del 010, pero por los tribunales, no por la política", ha sintetizado.

Ha criticado que el transporte urbano y los parques y jardines son algunos los servicios peor valorados por los ciudadanos y los presupuestos participativos "no tienen criterios claros", mientras que en el Urbanismo de las pequeñas cosas "no hay proyecto", excepto la reforma del Mercado Central, "que llega justa para las elecciones del 2019 y con un proyecto distinto al que se había pensado".

En rueda de prensa, Asensio ha reiterado que el balance es "pobre, alejado del programa electoral y de las expectativas generadas". "No esperábamos esta involución y retroceso democrático tan grave como el del 9 de febrero con el cambio en la composición de las sociedades municipales, que es la gota que colma el vaso".

"HAY TIEMPO"

Asensio ha afirmado contundente que "no los conoce ni la madre que los parió, son las antípodas de lo que prometían en transparencia y transformación social" y ha expuesto que desde CHA consideran que hay tiempo para hacer cosas. "Es difícil que en un año se pueda hace lo no realizado en tres años, pero estamos a tiempo de que no sea la peor legislatura de la democracia", ha dicho.

A su parecer, este cambio tiene que pasar porque ZEC reconozca los errores y corrija las decisiones, como la del 9 de febrero. "Es posible recular", ha enfatizado.

Desde CHA ha trasladado el ofrecimiento de rectificar y volver a los consejos de administración de las sociedades en la proporción del resultado de las urnas de 2015 e impulsar proyectos atascados en las sociedades y patronatos.

"Ofrecemos un acuerdo amplio hasta mayo 2019 para desatacar proyectos de inversiones". Entre ellas ha citado los 72 millones de euros para viviendas sociales que estarían financiadas al 50 por ciento por el Banco Europeo de Inversiones, el Plan de Movilidad Sostenible y hablar ya de las ordenanzas fiscales de 2019 y "generar un clima de negociación y normalización política para el presupuesto de 2019".

"NO ES DE IZQUIERDAS"

"Está en manos de ZEC, de su capacidad de reconocer errores y asumir la responsabilidad, que es mucha y en este año que resta aún se pueden impulsar los proyectos".

Carmelo Asensio ha recordado que este ofrecimiento se lo han hecho al alcalde, Pedro Santisteve, pero "sigue enrocado en sus errores y decisiones antidemocráticas y eso no es ser de izquierdas, ni tener proyecto para la ciudad, sino para si mismos".

Tras apuntar que "la pelota en tejado ZEC y Santisteve", ha agregado que ejercerá una oposición constructiva y con ánimo de colaborar hasta el final de legislatura.

"No se puede achacar a CHA que haya bloqueado proyectos en las sociedades, mientras que hay un listado de iniciativas que gracias al voto de CHA se han desatascado proyectos y seguiremos con ese ánimo y esperamos que ZEC esté a la altura de las circunstancias".

Antes de concluir, ha considerado que el proyecto de viviendas sociales sería un motivo para "sellar" el acuerdo de los grupos de la izquierda, pero siempre que ZEC "sepa jugar las cartas y aprovechar el año de legislatura que queda".