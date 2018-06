El pp exige a sánchez que cese a màxim huerta

13/06/2018 - 13:51

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular reclamó este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese al ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, por haber montado "un chiringuito con el único fin de defraudar a Hacienda".

Así lo demandó la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular Susana López Ares en rueda de prensa en el Congreso, tras informar 'El Confidencial' que Huerta defraudó a Hacienda 218.322 euros con una sociedad que montó en 2006.

Ante estos hechos, reclamó la dimisión de Huerta, al considerar que las explicaciones que ha dado a este respecto son "vagas e inexactas". Dado que "parece que el señor Huerta no va a dimitir, estamos pidiendo ya a Sánchez que cese a su ministro, porque es suyo y él lo nombró", añadió

Recordó que el propio Sánchez dijo que "no puede haber regeneración democrática sin que conozcamos los nombres de los que han defraudado a Hacienda". "¡Usted ya tiene a uno de esos defraudadores!", reprochó la portavoz adjunta del PP al jefe del Ejecutivo.

También se hizo eco de las reflexiones que hizo el propio Huerta el 13 de octubre de 2014 en las redes sociales: "No me gusta que dimitan. Me gusta que los destituyan. Dimitir implica dignidad". En base a estas declaraciones, López Ares exigió que "si no tiene esa dignidad para dimitir", sea cesado.

Los hechos que hoy se han conocido, prosiguió, suponen una "muy grave ofensa a los españoles y a los servicios públicos". Cargó contra el "silencio" del Gobierno de Sánchez porque con un caso "grave" dentro de su gabinete de momento impera "la falta de acción".

Así las cosas, avanzó que el PP en el Congreso y en el Senado está planteando preguntas, interpelaciones y, a partir de ahí, habrá mociones y proposiciones para tratar este asunto en el caso de que Huerta se enroque y no dimita o Sánchez no le cese. "Vamos a utilizar todas las herramientas parlamentarias", aseguró, entre las cuales no descartó impulsar la reprobación del ministro.

13-JUN-18

