Moreno (PP-A) asegura que le gusta para liderar el PP quien tenga "experiencia en gestión, capacidad e ilusión"

13/06/2018 - 14:10

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha reiterado este miércoles en relación con el candidato para liderar el PP para sustituir a Mariano Rajoy, que "oficialmente" no hay ninguno, abogando por esperar a ver quién "quiere asumir el reto". Además, y aunque no ha valorado nombres, ha incidido en que "me gustan cualquiera de las personas que tiene experiencia en gestión, capacidad e ilusión".

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)

Moreno, que ha participado en un acto en Málaga, y tras ser cuestionado por los periodistas sobre si considera al presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, es candidato de consenso para sustituir a Rajoy y si le gusta, ha incidido en que "me gusta Feijóo, me gusta Soraya Sáenz de Santamaría, De Cospedal... me gustan cualquiera de las personas que tienen experiencia en gestión, capacidad e ilusión".

No obstante, el líder de los 'populares' andaluces ha reiterado que "ahora mismo no hay ningún candidato; oficialmente ningún candidato ha asumido o ha tomado la decisión".

Por ello, ha agregado que "vamos a esperar a ver quiénes son las personas que quieren asumir el reto de dirigir nuestro partido y una vez que esas personas lo hagan público, opinaremos", ha concluido.