Huerta. álvarez (ugt) defiende los "litigios" con hacienda, pero los diferencia de defraudar

13/06/2018 - 13:58

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

Los líderes de los sindicatos UGT y CCOO no han entrado a valorar la situación fiscal del ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, después de que se le condenase por defraudar a Hacienda 218.322 euros a través de una sociedad limitada entre 2006 y 2008, pero Pepe Álvarez (UGT) diferenció entre los litigios con Hacienda y defraudar.

Al término de una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en el Palacio de la Moncloa, los líderes de UGT y CCOO, Unai Sordo y Pepe Álvarez, comparecieron ante la prensa. Se les preguntó por la situación fiscal del ministro y coincidieron en que no conocían al detalle la información.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se limitó a decir que no valoraba "algo que había leído brevemente" y que desconoce "los términos de lo que ha ocurrido", pese a que hay "cierto lío político y mediático".

Por su parte, Álvarez, suscribió sus palabras y señaló que "en las próximas horas iremos viendo de qué estamos hablando" pero destacó que le "parece importante también que los ciudadanos puedan tener litigios con la Hacienda Pública porque discrepen desde el punto de vista de las cargas fiscales". No sé si lo del ministro está en ese contexto o en el del fraude fiscal, que para mí constituye un elemento sustancialmente diferente", apostilló.

Por ello, concluyó que "no es lo mismo que yo discrepe" con Hacienda, porque tiene una manera de interpretar que no coincide con la suya, con que "haya hecho fraude fiscal de manera consciente". "Y ahí, la verdad, con la información que tengo no podría determinar de qué estamos hablando", remachó.

(SERVIMEDIA)

13-JUN-18

MML/BPP/MMR/mml/gja