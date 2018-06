La Comunidad denegó en 2017 un 27,27% de solicitudes de casas de acogida a mujeres maltratadas

13/06/2018 - 14:12

La Comunidad de Madrid denegó en el año 2017 un total de 27,27 por ciento de solicitudes de casas de acogida a mujeres maltratadas, cuando se recibieron 99 peticiones de traslado.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Así se desprende en los datos oficiales de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, a la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Podemos sobre qué porcentaje de peticiones de traslado de mujeres víctimas de violencia de género de un centro de emergencia a una casa de acogida han sido denegados por la Dirección General de la Mujer.

Según los datos que ha adelantado la Cadena Ser y a los que ha accedido Europa Press, el porcentaje de peticiones de traslado denegadas en el año 2015 fue de 6,25 por ciento, de 67 peticiones; en 2016 del 18,18 por ciento, de 88 peticiones; y en 2017 27,27 por ciento de 99 solicitadas. Por lo que cada año ha ido en aumento.

En su respuesta, la Consejería expone que los centros de emergencias ofrecen a las mujeres y a sus hijos "alojamiento seguro" e "inmediato" así como manutención y otros gastos con carácter urgente y por máximo de dos meses.

Cuando transcurridos estos dos meses se aconseje o sea procedente una atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos se les da traslado a un centro de acogida donde llevan una atención integral destinada a facilitar la normalización laboral de la vida personal social y laboral de las mujeres que han sufrido violencia de género.

En declaraciones a Europa Press, el diputado de Podemos Pablo Padilla ha tachado de "muy grave, preocupante y que carece de sentido" que se de actualmente esta situación cuando se cuanta "en un momento que hay mucha sensibilización".

En este punto, Padilla ha lamentado que lleva desde enero detrás de estos datos que no se le facilitaban y tenían la intuición de que "el problema era el número de plazas porque no tuviera la capacidad de asumir a las mujeres que necesitaban".

"Con esto se confirman nuestros temores y se ha confirmado que el Gobierno no está a la altura de la necesidad de las mujeres que sufren violencia machista", ha criticado el parlamentario de Podemos.

Según Padilla, la Consejería les explicó que al denegar estos traslados "se basaban en varios protocolos", los cuales no conocen. "Ojalá no estuviéramos en esta situación y creo que las mujeres no tienen la culpa de que Gobierne el PP y que se encuentren una negativa como respuesta. Y los profesionales tampoco la tienen, que nos consta que hacen trabajo encomiable con esfuerzo sobrehumano", ha sostenido.